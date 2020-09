Praha chce restartovat cestovní ruch, myslí i na výtky obyvatel

Hlavní město chce zkultivovat a zlepšit podobu turismu. Zároveň se má zvýšit kvalita života v centru města, zlepšit informovanost Pražanů a zajistit vyváženost využití památek místními a turisty. Vyplývá to z koncepce turismu hlavního města, kterou ve středu schválil magistrátní výbor pro kulturu a cestovní ruch. Koncepci turistiky vytvořila městská firma Prague City Tourism (PCT), která má turismus na starosti. Koncepci ještě projednají pražští radní a zastupitelé.

"Takto komplexně zpracovaná studie tu ještě nebyla. Kvůli koronaviru je nyní příležitost udělat restart turistického ruchu. Teď je jenom potřeba převést ideu do reality," řekl předseda výboru Jan Wolf (KDU-ČSL).

"Z tohoto dokumentu se bude odvíjet strategie a značka Prahy," řekl předseda představenstva PCT František Cipro.

Cílem koncepce je udržitelný cestovní ruch s důrazem na kulturní dědictví a kvalitu života Pražanů. Například noční život má být rozvíjen tam, kde nebude rušit místní. Zároveň je podle dokumentu třeba zlepšit komunikaci s návštěvníky a informovat je o limitech, pravidlech a kultuře chování v Praze. To má vést mimo jiné také k budování vztahu cizinců k městu a zlepšit vztah Pražanů s turisty.

Pražanům vadí segwaye nebo pivní kila

Pomoci má kontrola dodržování pravidel a kultivace vzhledu například provozoven či reklamy. Z přeplněného centra je třeba nalákat turisty také do jiných částí Prahy. Podle členky představenstva PCT Jany Adamcové je třeba změnit podobu nabídky turistům, která nyní nemá dostatečnou kvalitu. Nízká je podle ní přidaná hodnota, což je prý poznat na tom, že turisté v Praze neutratí tolik jako například v Berlíně. "Změnit je třeba poměr zahraničních a lokálních turistů," dodala Adamcová na jednání výboru.

Koncepce má pomoci změnit a restartovat turistický ruch v Praze. Obyvatelé města si navíc dlouhodobě stěžují na některé aspektu turismu, jako byla v minulosti například vozítka segway nebo takzvaná pivní kola, která podávala při jízdě turistům alkohol.

Praha letos kvůli pandemii nemoci covid-19 spustila kampaň V Praze jako doma, která měla do hlavního města nalákat především tuzemské turisty. Podle Cipra přijelo do města na 70 tisíc lidí a přínosnost je kolem 200 milionů korun. Město letos investovalo do podpory turismu kvůli koronaviru 121 milionů korun.

V roce 2019 přijelo do Prahy 8,03 milionu turistů. Strávili zde 18,46 milionu nocí a průměrná délka pobytu je 2,29 noci. Praha generuje 60,3 procenta z celkového HDP České republiky v oblasti turismu.