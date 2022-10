Praha dá příští rok na projekty zlepšující životní prostředí 44 milionů korun

Pražský magistrát rozdá v příštím roce na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí mezi žadatele 44 milionů korun, což je meziročně více. Peníze jsou určeny na projekty v sedmi oblastech včetně veřejné zeleně nebo adaptace na klimatickou změnu. Cílem je zapojit co nejvíc občanů, spolků, sdružení či společností do ochrany životního prostředí. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní. Konečná částka, kterou město rozdělí, bude záviset ještě na rozpočtu města na příští rok.

Žadatelé se mohou přihlásit v šesti konkrétních oblastech, kterými jsou veřejná zeleň, zelené učebny, ochrana přírody, ekologická výchova, výukové a vzdělávací programy pro školy a adaptace na klimatickou změnu. Sedmou je specifická oblast, kam patří projekty, které nelze zařadit do výše zmíněných kategorií. Patří sem například výcvik zvířat pro handicapované.

Nejvíc peněz půjde právě na adaptaci na klimatickou změnu, a to 30 procent z celkem vyčleněné částky. Vždy po 20 procentech dostanou lidé na projekty ekologické výchovy a vzdělávací programy pro školy. Na veřejnou zeleň a ochranu přírody půjde vždy po deseti procentech a zbylé oblasti dostanou po pěti procentech z částky.

Zájemci o dotaci se mohou magistrátu hlásit od letošního 5. prosince do 9. ledna 2023. Z žádostí následně úřad vybere projekty, které podpoří. Žadatelé, kteří finance získají, musejí své plány uskutečnit nejpozději do 31. prosince 2024.

Letos na magistrát dorazilo 239 žádostí od 135 žadatelů v celkové částce 89,88 milionu korun. Z nich bylo vybráno 158 projektů, které město podpořilo 40 miliony.