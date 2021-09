Praha dokončuje smlouvy s developery ohledně Nákladového nádraží Žižkov

Developerské firmy, které plánují stavět v pražském areálu Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ), přispějí na základě připravovaných smluv s městem na rozvoj veřejné infrastruktury zhruba 1,55 miliardy korun. Na úterní tiskové konferenci k výstavě o budoucnosti areálu to řekl primátorův náměstek Petr Hlaváček (za TOP 09). Na NNŽ plánují stavět například firmy Central Group, Penta Real Estate, Sekyra Group nebo Finep.

Smlouvy s investory se podle Hlaváčka nyní dokončují a měly by být schváleny začátkem příštího roku. Následně bude městské zastupitelstvo schvalovat změnu územního plánu, která se s přestávkami připravuje od roku 2009 a která je pro většinu výstavby nezbytná. Podle urbanistické studie by v nové čtvrti mělo v horizontu 20 let vzniknout až 11 tisíc nových bytů pro 23 tisíc obyvatel.

Smlouvy s developery budu podle Hlaváčka zahrnovat přímé finanční kontribuce zhruba 852,3 milionu korun. Z toho 150 milionů dostane Praha 3 na rekonstrukci nyní prázdné základní školy na Havlíčkově náměstí a 702,3 milionu půjde magistrátu na rozvoj dostupného bydlení a na stavbu nové základní školy. Dalších zhruba 702,8 milionu investují podle náměstka sami developeři, a to formou přenechání pozemků pro základní školu, vybudování náměstí a parků a výstavby školek pro 650 žáků.

Prvních několik domovních bloků firmy Central Group u Basilejského náměstí se už začalo stavět, pro zbytek výstavby je nutné schválit změnu územního plánu. Teprve poté mohou podle Hlaváčka investoři žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení pro jednotlivé projekty. "Od změny územního plánu to bude trvat pět až šest let," řekl. Pokud vše půjde dobře, nová čtvrť by podle něj mohla stát za 15 až 20 let.

Město zároveň v oblasti plánuje vlastní investice, nejvýznamnější je stavba nové dvouproudé spojky napojující novou čtvrť na budoucí městský okruh na Jarově a paralelně vedoucí tramvajová trať. Zároveň město jedná o využití funkcionalistické budovy nádraží, kde by mělo vzniknout kulturní centrum a sídlo Národního filmového archivu. Budovu vlastní České dráhy, původně mělo nádraží ustoupit výstavbě, po tlaku aktivistů z demolice sešlo a od roku 2013 je kulturní památkou.

Lidé mohou do 19. prosince navštívit výstavu o budoucnosti NNŽ v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v sídle Institutu plánování a rozvoje vedle Emauzského kláštera v Praze 2.