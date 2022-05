Praha hledá po skoro 30 letech nový hlas tramvají a autobusů

Pražský dopravní podnik hledá nový hlas, který bude v autobusech a tramvajích na městských a příměstských linkách hlásit zastávky a další informace pro cestující. Na webu spustil anketu s audionahrávkami, v níž mohou lidé do 19. června vybírat mezi čtyřmi hlasy. Vítěz převezme štafetu po Dagmar Hazdrové, která provozní hlášení a názvy zastávek pražské MHD nahrává od roku 1996.

Lidé mohou hlasovat jen jednou pro jeden ze čtyř hlasů, které do finále vybrala odborná komise. "Rovnocenně jsou v nich zastoupeny dámy i pánové po dvou hlasech. Nejspíše se vám budou zdát povědomé, slyšeli jste je v dabingu nebo na divadelních představeních. Jejich identitu ale odhalíme až po skončení ankety, aby jména neovlivňovala vaše rozhodnutí," uvedl dopravce.

Naživo mohou cestující soutěžící hlasy slyšet na vybraných spojích tramvajové linky 9 a autobusové linky 136. "Každý hlas je nahrán v jedné tramvaji a jednom autobusu, přičemž tato vozidla jsou označena speciálním vnějším i vnitřním polepem upozorňujícím na anketu, včetně QR kódu, po jehož načtení se cestující dostane přímo do on-line ankety," upozornil server Zdopravy.cz. Výsledky budou známy do konce června, první nahrávky nového hlasu by se mohly objevit na přelomu září a října.

V síti pražské integrované dopravy, tedy v hlavním městě i okolních středočeských regionech, je zhruba deset tisíc zastávek. Nahrávky zastávek se musejí průběžně doplňovat, hlášení vznikají postupně podle potřeby.

Svůj hlas má i každá ze tří linek pražského metra. Na lince A hlásí názvy stanic a další pokyny Světlana Lavičková, na lince B zní hlas zesnulé Evy Jurinové, hlášení na lince C namluvil Tomáš Černý. Letos zahájil dopravní podnik stavbu nové linky D, která má vést z Pankráce do Písnice.

Osmaosmdesátiletá rozhlasová hlasatelka Dagmar Hazdrová je hlasem pražských tramvají a autobusů posledních skoro 30 let. Její hlas mohli cestující slyšet i v jiných městech. S nahráváním se ale před časem rozhodla skončit, a dopravní podnik proto začal hledat náhradu. Letos v březnu se Hazdrová stala čestnou občankou Prahy. Ocenění získala za mimořádné činy během srpnové invaze sovětských vojsk v roce 1968, kdy v Československém rozhlase pravdivě informovala o tehdejším dramatickém dění.