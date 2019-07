Praha jedná s poštou o možnosti odkupu jejího sídla v Jindřišské

Pražský magistrát jedná s Českou poštou o možném odkupu jejího sídla v Jindřišské ulici. Mohl by tam po roce 2028, kdy skončí pronájem Škodova paláce, umístit své úředníky. Ve hře je stále také stavba nové budovy magistrátu Na Knížecí, naopak karlínské kasárny, které město pro tento účel také zvažovalo, magistrát od státu nepřevezme. Novinářům to řekl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Magistrát podle něj momentálně připravuje analýzu, zda se budova pro účely magistrátu hodí a zda by se nákup vyplatil.

Podle Chabra se už uskutečnila schůzka zástupců magistrátu a pošty a už se mluvilo i o ceně. Pro město by podle radního byla přijatelná, pokud by se ukázalo, že se nákup vyplatí i z hlediska nákladů na provoz a rekonstrukci domu. Ekonomické zhodnocení se nyní připravuje, dodal Chabr.

O záměru České pošty historický palác prodat informoval v červnu její ředitel Roman Knap. Město hledá budovu, kam by se mělo po roce 2028 přesunout téměř 2000 úředníků, delší dobu. V minulém volebním období si tehdejší vedení magistrátu nechalo udělat analýzu, podle které je nejvhodnější lokalitou pro vybudování nové budovy magistrátu pozemek Na Knížecí v Praze 5.

Chabr uvedl, že definitivní rozhodnutí zatím nepadlo, mělo by se tak ale stát co nejdříve. Pokud by se město rozhodlo namísto nákupu budovy pošty samo stavět na pozemcích Na Knížecí, muselo by začít velmi brzy, aby se výstavba do skončení nájmu Škodova paláce stihla. Případnou stavbu by město muselo také koordinovat s firmou Sekyra Group, která u Knížecí plánuje postavit rozsáhlý developerský projekt, ve kterém kromě bytů a obchodů bude i nové sídlo České spořitelny. Podle Chabra by to oblast měla dopravně zvládnout i v případě, že by se tam rozhodlo stavět i město.

Bývalá primátorka Adriana Krnáčová (ANO) mluvila i o tom, že by magistrát opustil budovu Nové radnice na Mariánské náměstí. S tím současné vedení podle radního nepočítá.

Chabr dodal, že město naopak ustoupilo od plánu převzít od státu kasárny v Karlíně, který před časem navrhl primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v souvislosti s vyjednáváním s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o možnosti postavit v Letňanech areál pro státní úředníky. "Téma bylo otevřeno dříve, než jsme měli důkladnou analýzu," řekl radní a dodal, že do kasáren by se vešlo pouze 200 až 300 úředníků, což je s ohledem na předpokládanou výši nákladů na rekonstrukci pro město nerentabilní.

Pražští úředníci nyní sídlí na několika místech. Velká část jich je ve Škodově paláci v Jungmannově ulici. Tato budova však nepatří městu, má ji pouze pronajatu do roku 2028. Město v minulosti kvůli údajně předraženému nájemnému podalo na tehdejšího majitele, firmu Copa Retail, dvě žaloby, u soudu ale neuspělo. Minulému vedení magistrátu se podařilo vyjednat snížení nájemného. V roce 2017 palác koupila investiční společnost GLL.