Praha má podklady pro tendr na studii páté linky metra

Pražský magistrát plánuje na základě výsledků jednání pracovní skupiny vypsat tendr na vytvoření studie zvažované páté okružní linky metra. Podmínky soutěže v pondělí schválili radní města, magistrát podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) nyní připraví její vypsání. Novou linku nynější vedení města plánuje stavět v souvislosti s budoucím rozvojem zejména brownfieldů.

Studie proveditelnosti má podle náměstka zahrnovat dopravně-technickou stránku záměru stejně jako zhodnocení ekonomické efektivity a financovatelnosti okružní linky. "Očekáváme, že se studie bude zpracovávat 32 měsíců a výsledkem by měly být podklady tak, aby po dostavbě metra D mohlo město zahájit výstavbu páté linky metra," řekl Scheinherr.

Podklady pro soutěž vycházejí z jednání pracovní skupiny, jejímiž členy jsou politici, dopravní odborníci, urbanisté, sociologové, ekonomové či zástupci městských i státních firem. Okružní linka označovaná písmenem O bude podle vedení města nutná kvůli výstavbě na pozemcích v bývalých průmyslových areálech, které bude třeba propojit s MHD tak, aby lidé nemuseli cestovat přes vytížené centrum.

Linka má propojit již nyní zastavěné lokality na Smíchově, Pankráci a v Karlíně s podobnými centry, která v budoucnu vzniknou například v Bubnech-Zátorech v Praze 7, někdejším Nákladovém nádraží Žižkov, Vysočanech nebo na severovýchodě města, tedy v Letňanech, Kbelích nebo Čakovicích.

Nová linka O by podle dřívějších vyjádření měla vést z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany, Čakovice a poté v druhé fázi severně zpět do Podbaby. Podle prvotního návrhu by měřila asi 36 kilometrů a bylo by na ní 23 stanic. Okružní linka se v plánech výstavby metra objevila již v 80. letech minulého století.

Dopravní podnik (DPP) a vedení města v dubnu zahájily stavbu první části nové linky D z Pankráce do Písnice. Náklady na tuto část linky jsou zhruba 14,5 miliardy korun a práce potrvají 90 měsíců, tedy asi sedm a půl roku. Na ní pak naváže úsek na Nové Dvory a jako poslední vznikne úsek do Písnice. Náklady by měly být při započtení inflace celkem 52,09 miliardy korun.