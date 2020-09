Praha má v plánu ekologicky likvidovat bioodpad

Pražský magistrát hledá místo, kde vybuduje bioplynovou stanici, do které bude svážet bioodpad a zbytky z restaurací a jídelen. Vzniknout by mohla buď v areálu malešické spalovny, nebo mimo Prahu. O konečném umístění stanice ještě město rozhodne.

Dokončena by měla být v roce 2028. Vyrobený plyn by používaly například vozy pražských firem. Novinářům to ve čtvrtek řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Projektem chce město bojovat proti změnám klimatu.

"Praha v současnosti nemá zařízení na efektivní využití biologicky rozložitelných odpadů, které tvoří významné množství produkovaného odpadu na území Prahy. Kompostovat můžeme jen část těchto odpadů. Právě bioplynová stanice je zařízení, které využije obrovský energetický a materiálový potenciál bioodpadu," řekl Hlubuček. Množství bioodpadu v Praze každoročně stoupá.

Možné využití jako hnojivo

Bioplynová stanice by měla využívat technologie mokré anaerobní fermentace pracující v termofilním režimu. Vyrobený biometan označovaný jako bioCNG by mohly využívat například vozy městských firem jako Pražské služby, které do areálu spalovny sváží odpad. Zbytkový produkt, takzvaný digestát, tedy fermentační zbytek, by pak mohl být používán jako hnojivo.

Nejlepší umístění hledá městská firma Pražské služby. Areál ZEVO, tedy malešické spalovny, je lépe dopravně dostupný a pozemky patří městu. Magistrát nyní vede jednání i s dotčenými městskými částmi, tedy Štěrboholy a Prahou 10 a 14. "Chceme, aby stanice nezapáchala a výstavba nezatížila, ani provoz, své okolí. Je to základní faktor projektu," řekl Hlubuček. Zároveň si město zjistí, zda by nebylo možné koupit již nějakou hotovou mimo Prahu.

Vybudování stanice by podle předběžného odhadu asi 600 milionů korun. Magistrát bude žádat o peníze také z evropských fondů.