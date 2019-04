Praha nechá pro každou stanici metra D udělat výtvarné návrhy

Praha nechá pro každou stanici plánované trasy metra D z Pankráce do Písnice vypracovat návrhy výtvarných řešení. Z nich pak komise vybere vítěze. Novinářům to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Akce se uskuteční pod záštitou Národní galerie Praha (NG) a spolupracovat na ní bude architekt David Vávra. Náklady na akci budou do deseti milionů korun. Stavbu metra zajišťuje dopravní podnik (DPP), který plánuje letos zahájit na Pankráci geologický průzkum. Trasa má ulevit přetížené lince C.

Soutěž neznamená, že by se kompletně předělávaly již vyhotovené projekty stanic. "Vzhledem ke stadiu rozpracovanosti projektu už není možné, abychom měnili architektonické zpracování," řekl Scheinherr. Podle něj budou vybrány části stanic, pro které výtvarníci zpracují své návrhy. Magistrát tak chce navázat na stavbu tras A, B, C, kdy byli přizváni významní umělci. Všechny stanice nové trasy ponesou jednotící prvek pro celou trasu. Který to bude, Scheinherr ani Vávra neřekli.

Výtvarníky vyzve k předložení návrhů společnost Metroprojekt, která trasu projektovala. "Pro každou jednotlivou stanici metra bude poptáno více výtvarných návrhů. Výběr oslovených výtvarníků pod záštitou NG provede komise složená ze zástupců magistrátu, Institutu plánování a rozvoje (IPR), NG, DPP a Metroprojektu," píše se v materiálu, který schválili radní.

Po zpracování výtvarných návrhů vybere komise pro každou stanici vítězný návrh. Ty pak budou zapracovány do projektové dokumentace.

V případě stanice Pankrác, která má vzniknout nejdříve, již byli osloveni akademičtí sochaři Marian Karel a Vladimír Soukénka. "Jimi zpracované výtvarné návrhy budou předloženy komisi po jejím ustavení," píše se v materiálu. U druhé stanice, Olbrachtova, schválí komise zadání výtvarné soutěže nyní v dubnu a zájemci budou muset návrhy předložit v květnu.

Na ně naváže řešení stanic Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory. Jako poslední přijdou na řadu zbývající stanice Libuš, Písnice, Depo Písnice a Náměstí Míru. Příprava výtvarného řešení bude záviset na harmonogramu jejich výstavby. Pro stanici Náměstí bratří Synků pak bude uspořádána architektonická soutěž.

V první fázi má vzniknout úsek metra Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory. Jako poslední ve směru na jih vznikne trasa od Nových Dvorů až do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče.