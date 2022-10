Praha omezí teplotu v městských budovách na maximálně 22 stupňů Celsia

Pražský magistrát omezí maximální možnou teplotu vytápění v městských budovách na 22 stupňů Celsia. V prostorách, kde se lidé zdržují pouze krátce, například v kuchyňkách a podobně, bude snížena na 19 stupňů. V bazénech bude moci být v otevírací době maximálně 24 stupňů Celsia, poté se teplota sníží. Ve sportovních halách bude 19 stupňů Celsia. Důvodem je úspora energií kvůli vysokým cenám. Vyplývá to z metodiky, kterou v pondělí schválili pražští radní. Snižovat teplotu nařídil magistrát svým organizacím poprvé již letos v červnu a rovněž omezil večerní nasvícení památek.

Plyn je v ČR nejvíce využíván v průmyslu a energetice, pak v domácnostech, v takzvané nevýrobní sféře a zbytek v dopravě a zemědělství. "V Praze je struktura spotřeby plynu díky malému zastoupení průmyslu jiná, nejvíce plynu spotřebovávají organizace a instituce z nevýrobní sféry, dále domácnosti, a pak až průmysl a energetika," píše se v dokumentu.

Obecný limit vnitřní teploty v prostorách budov, ve kterých jsou přítomny osoby, tak bude kvůli úspoře nastaven na 22 stupňů Celsia. "V prostorách budov, ve kterých je přítomnost osob pravidelná jen po určitou část dne, bude snížena vnitřní teplota mimo oficiální úřední či otevírací hodiny, s přihlédnutím k tepelné setrvačnosti objektu, na nejvýše 19 stupňů Celsia," píše se v dokumentu.

Ve společných a ostatních vnitřních prostorách administrativních, školních a obytných budov bude vnitřní teplota udržována v pracovní dny od 8.00 do 20.00 na 19 stupních. Teplota se zvýší pouze v případě, že lidé budou muset zůstat v budově déle, například přesčas.

"V prostorách sportovních zařízení u krytých bazénů je vnitřní teplota udržována v době otevíracích hodin na teplotě nejvýše 24 stupňů Celsia, u sportovních hal 19 stupňů Celsia, mimo provozní hodiny pak o tři stupně méně," píše se v materiálu.

"Teplota teplé vody v celém systému bude udržována způsobem, který bude předcházet výskytu legionelly, tedy teplota teplé vody bude udržována na alespoň 50 až 55 stupních Celsia," píše se v materiálu. Podle dokumentu bude rovněž kladen nárok na důsledné vypínání elektrických spotřebičů v době, kdy je lidé nepoužívají.

Kvůli úspoře energií Praha omezila na začátku září osvětlení památek v metropoli, které nyní namísto do 23.00 svítí jen do 21.30. Město také vytipuje ty památky, u kterých by bylo kvůli úsporám vhodné světla zcela vypnout. Slavnostním osvětlením je v Praze osazeno asi 140 památek. Poprvé vedení Prahy dobu osvětlení památek zkrátilo o dvě hodiny v červnu.