Praha plánuje pomoci lidem ve finanční nouzi

Praha plánuje informační kampaň na pomoc lidem ve finanční nouzi. Novináře o tom ve středu informovala radní Milena Johnová (Praha Sobě). Podle analytika Člověka v tísni Davida Borgese lze zvláště kvůli pandemii koronaviru očekávat výrazný nárůst počtu lidí s dluhovými problémy. Řekl to ve středu na tiskové konferenci.

"Podpoříme to, aby se k lidem zadluženým a v exekucích dostala pomoc co nejdřív a v co nejvyšší kvalitě," řekla radní Johnová. "Jsem ráda, že jako město můžeme pomoci lidem, kteří jsou epidemií a jejími ekonomickými dopady postiženi nejvíce, a to jsou ti nejchudší," doplnila radní.

Magistrát na svůj web umístí mimo jiné kontakt na dluhovou linku, kterou od roku 2019 provozuje nezisková organizace Člověk v tísni. Odkaz na ni budou zprostředkovávat i odbory úřadu, na které se mnohdy lidé v nouzi obracejí. Ve Škodově paláci budou informace dostupné v tištěné formě i na LCD obrazovkách, od ledna budou zveřejněné i na informačních panelech v pražských ulicích. Příspěvky na toto téma spolu s radami, jak v případě ekonomické tísně postupovat, budou podle radní otištěné v radničních listech některých radnic městských částí i hlavního města.

Kampaň je cílená na osoby, které jsou ohroženy exekucemi nebo jim čelí, nebo se potýkají s finanční nouzí a související problémy neumějí nebo nemohou sami řešit.

Podle analytika organizace Člověk v tísni Davida Borgese čelí exekuci v Česku asi 800 000 lidí, přičemž 20 000 lidí za rok požádá o oddlužení. Většina osob naráz řeší více exekucí, mnohdy až šest. Počet osob v nouzi by ale podle Borgese měl růst. Podle údajů Člověka v tísni o odklad splátek u nebankovních společností požádalo asi 100 000 lidí. Splátkové moratorium končí v říjnu, podle Borgese se dá očekávat, že desítky tisíc lidí budou mít potíže s úhradou svých závazků, a to zvláště vůči nebankovním společnostem, u nichž si dříve půjčili. "Na nebankovní společnosti se obrací lidé, kteří jsou pro bankovní domy rizikovější," vysvětlil analytik. "Skutečnou šíři problémů pravděpodobně uvidíme v listopadu, v prosinci," doplnil.

Organizace Člověk v tísni provozuje v Praze dvě dluhové poradny. Od roku 2019 funguje Dluhová linka s číslem 770 600 800. Nyní je v provozu každý pracovní den od 9:00 do 17:00. V roce 2019 využilo služeb dluhové linky 3000 lidí. Během nouzového stavu na jaře se počet volajících na helplinku podle informací na webu zvýšil až desetinásobně.

Dluhoví poradci, spolupracující s Člověkem v tísni, mimo jiné domlouvají splátkové kalendáře, kontaktují věřitele nebo pomáhají sloučit jednotlivé exekuce.