Praha podepíše dohodu s vlastníky pozemků pro stavbu metra D

Vedení Prahy podepíše dohodu s vlastníky pozemků nutných pro stavbu stanice metra D Nádraží Krč. Dokument umožní dopravnímu podniku (DPP) využít pozemky pro stavbu metra a vlastníkům zase výstavbu v okolí plánované stanice. Po podpisu dohody budou muset obě strany ještě dořešit přesné znění a podepsat takzvané dílčí smlouvy. Vyplývá to z materiálu, který schválili pražští radní. Vlastnictví pozemků se dohodou nemění. Obdobnou dohodu město už učinilo u plánované stanice Nemocnice Krč.

Metro D povede z Pankráce do Písnice a DPP letos plánuje zahájit geologický průzkum. Stavba trasy vyjde na několik desítek miliard korun.

"Tato dohoda je obrovským krokem, protože nám umožňuje urychlit výstavbu první části metra D, to znamená úsek Pankrác - Nové Dory," řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). Úsek by měl být podle náměstka zprovozněn v roce 2027.

Dohoda bude platit deset let. Během nich mají být dořešeny všechny smlouvy a detaily spolupráce. Dílčí smlouvy konkretizují práva a povinnosti smluvních stran. Smlouvy budou řešit rovněž zpětvzetí žaloby na zrušení územního rozhodnutí, kterou soukromí vlastníci před několika roky podali. Svou žalobu podle Scheinherra v minulém týdnu ve čtvrtek již stáhl vlastník centra Arkády Pankrác. "Počítám s tím, že v následujících měsících uzavřeme návaznou nájemní smlouvu a dohodu, která povede k tomu, že bude stažena i tato druhá žaloba (vlastníků z Krče)," řekl náměstek.

Soukromí vlastníci chtějí v okolí plánované stanice postavit několik budov. V severní části mezi Jižní spojkou a ulicí V Podzámčí a na území podél železniční tratě mají být obytné domy a administrativní budovy. Hotelovou část pak chtějí vlastníci v západní části území, přičemž v centrální části bude park.

Za minulé politické reprezentace vznikl kvůli výkupu pozemků plán vytvořit společný podnik se skupinou Penta. Dohoda nakonec nebyla uskutečněna. Spolupráci se soukromými investory nezavrhuje ani současné vedení radnice, původní záměr však uskutečnit nehodlá.

V první fázi má vzniknout úsek metra Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory. Jako poslední ve směru na jih vznikne trasa od Nových Dvorů až do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče.