Praha přikáže svým školám kupovat vejce z bezklecových chovů

Pražský magistrát přikáže od září svým školám nakupovat pro školní jídelny vejce od slepic z bezklecových chovů. V pondělí o tom rozhodli městští radní. Schválené usnesení umožní školám nadále dočasně nakupovat i z klecových chovů za předpokladu, že neseženou za přijatelnou cenu vejce z neklecových. Praha zřizuje střední, vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké školy. Základní a mateřské provozují městské části.

Opatření bude platit od nového školního roku, vedení města nicméně k povinnosti přidalo doušku "... pokud to umožní situace na dodavatelském trhu a pokud to odpovídá zásadám péče řádného hospodáře". Pokud by se tak školám nepodařilo najít vejce za přijatelné ceny, podle usnesení mohou "... dočasně nakupovat vejce z klecových chovů, dokud se situace na trhu nezlepší." Magistrát také doporučil městským částem, aby postupovaly stejně.

V důvodové zprávě k usnesení se píše, že město vychází ze studie, podle které není ekonomický důvod, aby vejce z neklecového chovu stálo o více než 40 haléřů více než to z klecového. "Například řetězec Makro při srovnání balení o stejné velikosti prodává podestýlková vejce za cenu o asi 50 haléřů za kus nižší než klecová. Podle navrhovatelů se jedná o přijatelnou cenu za zvýšení welfare (kvality života) hospodářských zvířat," stojí v dokumentu. Parlament loni schválil zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027.

Šéf klubu Prahy Sobě v pražském zastupitelstvu Jan Čižinský (Praha Sobě) v pondělí řekl, že usnesení mluví také o přípravě komplexní koncepce přechodu školních jídelen v metropoli na udržitelné stravování. "Pokud se to podaří, tak to bude obrovská vzpruha pro zemědělce na okrajích Prahy," řekl. Dodal, že školní jídelny jsou nezanedbatelnou kupní silnou a mohou odebírat velké množství potravin od drobných zemědělců.

Magistrát podle dokumentu loni uskutečnil průzkum mezi 390 pražskými školami, podle kterého asi 18 procent z nich již vejce z bezklecových chovů odebírá. V Praze je podle rejstříku ministerstva školství 400 mateřských, 292 základních a 188 středních škol.