Praha řeší, kam vést metro. Vznikne nová studie

Pražský magistrát si nechá vypracovat studii možného rozvoje metra. Studie například vymezí funkci metra v systému města a vytipuje oblasti, kam by v budoucnu bylo užitečné jej zavést. Zároveň nechá Praha vypracovat novou vizuální podobu pražské integrované dopravy (PID). Vyplývá to z dokumentů, které schválili pražští radní. V Praze fungují tři linky metra, které mají celkem 61 stanic. Město minulý týden zahájilo geologický průzkum k výstavbě trasy D z Pankráce do Písnice.

"Praha je poměrně stabilní město, ale když se podíváte, tak kapacity se přesouvají. Některé části se budou rozvíjet a je třeba na to reagovat," řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09). Mezi městskými částmi, které čeká rozvoj, jmenoval například Prahu 3 nebo 12.

Dokument bude kromě samotného trasování a rozvoje metra zahrnovat také investiční výhled nebo jednotlivé etapy možného rozvoje. Studie rovněž doporučí jednotlivé kroky rozvoje metra. Rovněž vymezí vzájemné fungování a propojenost metra s železnicí na území Prahy. Navazovat by měla na další dokumenty hlavního města, jakým je například nový metropolitní plán. Tvůrci studie vezmou v potaz urbánní, socioekonomické a environmentální danosti pražského prostředí.

Dokument rovněž naplánuje, kam povede z Náměstí Míru nová linka D. V minulosti se objevily návrhy, kdy prvá říkala, že by vedlo na náměstí Republiky. Druhá varianta počítá s metrem D na Žižkově.

Materiál pro hlavní město vypracuje Institut plánování a rozvoje. Hotový by měl být do 30. června 2020. Letos v červenci pak bude ustavena pracovní skupina, která bude řešit vypracování studie.

Důvodem změny loga a grafické podoby PID je mimo jiné slučování pražské a středočeské veřejné dopravy. Nová identita, která bude vybrána v designerské soutěži, má prezentovat oba systémy jako jeden celek. Základní barvou bude červená, která je vnímaná jako základní barva dopravního systému. Nová podoba PID má vyjít na asi 2,8 milionu korun.

Metro v hlavním městě provozuje dopravní podnik, který je vlastněný Prahou a zaměstnává téměř 11.000 lidí. Stavba nejstarší trasy C začala v roce 1966, kdy bylo ještě uvažováno o takzvané podzemní tramvaji. Projekt byl nakonec změněn na systém metra. Trasa C byla v prvním úseku mezi Kačerovem a tehdejší Sokolovskou (dnes Florenc) zprovozněna v roce 1974.