Praha silvestrovskou veselici přežila ve zdraví

Konec starého a začátek nového roku oslavilo v centru Prahy několik tisíc lidí, především cizinců. Václavské náměstí patřilo tradičně pyrotechnice, podle vyjádření hasičů a záchranářů ale nebyly letošní oslavy bouřlivější než v minulých letech. Oslavy poznamenala nehoda na Bělehradské ulici, kde opilá řidička srazila dvě chodkyně a z místa ujela. Policie ji později zadržela, obě chodkyně jsou v nemocnici.

"Úplně normální běžný Silvestr," řekl hasič v dolní části Václavského náměstí. "Bylo to jako každý rok, situace se už bude uklidňovat," doplnil záchranář na Staroměstském náměstí před 1.00.

Spodní část Václavského patřila večer i v prvních hodinách nového roku pyrotechnice, hlavně rachejtlím a dělbuchům. Okolo 1.30 ale bylo dunění už spíše jen ojedinělé. Převážnou část slavících tvořili cizinci, většinou mladší lidé. V ulicích byla slyšet zejména ruština, angličtina, němčina, italština a španělština. Na Staroměstské náměstí přilákal publikum doprovodný program, ve kterém se až do půlnoci střídal DJ Mikael van Dikeen a skupina So Fine.

Uprostřed Václavského náměstí stál jako tradičně zdravotnický kamion Golem, kde lze ošetřit až 12 lidí najednou. Během noci zdravotníci vyjížděli ke 166 případům, z toho deset bylo spojeno se zábavní pyrotechnikou a 13 s oslavami nového roku. Před půlnocí například převáželi do nemocnice člověka, kterému dělobuch poranil zápěstí.

Silvestrovské oslavy zaměstnaly také pražské hasiče, kteří vyjížděli ke třicítce požárů, z toho 16 způsobila pyrotechnika. Jejich první letošní výjezd nastal 31 vteřin po půlnoci, kdy zamířili do Stodůlek k požáru porostu na ploše pět krát deset metrů.

Nehoda tramvaje i neznámý umělec

Na průběh oslav dohlížely v centru města stovky policistů a strážníků. Dvě hodiny před půlnocí zadržela hlídka v centru Prahy skupinu cizinců, kteří chtěli na Václavském náměstí odpalovat pyrotechniku čtvrté třídy. Tu mohou ale odpalovat pouze odborníci s oprávněním Českého báňského úřadu. Při odbíjení půlnoci se pak policisté na Václavském náměstí snažili o maximální zachování provozu městské dopravy.

Provoz tramvají o silvestrovské noci zkomplikovalo poškození trolejového vedení v Nuslích, kde řidič zahraničního autobusu špatně odhadl výšku podjezdu pod železniční tratí. Tramvaje kvůli tomu nemohly od silvestrovského večera jezdit mezi zastávkami Divadlo na Fidlovačce a Svatoplukova, místo nich cestující vozily náhradní autobusy s označením X24.

Oslavy začaly na Silvestra kolem poledne, kdy se v centru začaly vytvářet hloučky lidí se skleničkou, lahví nebo plechovkou alkoholu v ruce. Například Na Václavském náměstí na rohu Jindřišské ulice lákal posluchače anonymní umělec svým koncertem na klavír.

Na Václavském náměstí odpoledne zasahovala odtahová služba. Podle značek zde od 12.00 do 10.00 na Nový rok platí z bezpečnostních důvodů zákaz zastavení. Majitelům vozů, kteří tento zákaz nerespektovali, se vstup do nového roku prodražil.

Úklid metropole

Zhruba dvě hodiny před polednem chtějí pracovníci Pražskách služeb (PSAS) dokončit úklid hlavních oblastí centra Prahy od pozůstatků silvestrovských oslav. Úklidové čety začaly odstraňovat nepořádek již v brzkých ranních hodinách, ve středu hlavního města je nasazeno asi 120 lidí a 30 strojů, řekl vedoucí technicko výrobního odboru PSAS Zdeněk Záluský. Metropoli novoroční úklid vychází podle dřívějších informací na zhruba milion korun.

"Stroje vyjely do ulic stejně jako v minulých letech ve tři hodiny, ruční úklid pak začal v pět," uvedl Záluský. Uklízeči podle něj začínají v ranních hodinách pracovat nejprve na Václavském, Staroměstském a Malostranském náměstí, Karlově mostě a na Hradčanech. Posléze se pustí do okolních ulic, které budou uklízet až do večera.

V úterý poklidí podle Záluského Pražské služby Prahu 1. Úklid ostatních oblastí hlavního města bude následovat v dalších dnech. "Očekáváme stejné množství odpadu jako loni, tedy zhruba 35 tun," prohlásil vedoucí technicko výrobního odboru PSAS. Nepořádek se podle něj letos ničím nevymyká, jako dříve je na něj připraveno 12 kontejnerů.

Střepy, zbytky pyrotechniky, konfety a další odpad putují z ulic přímo do malešické spalovny. Firma každoročně doufá, že v ulicích nebude sníh. Pokud by napadl, práce by se podle loňského prohlášení mluvčího PSAS Radima Many protáhly až o dva dny a podražily až na dvojnásobek.