Praha vypracuje studii terminálu vysokorychlostní tratě na severu města

Pražský magistrát si nechá vypracovat studii terminálu vysokorychlostní tratě na severu města. Studie prověří možnost vybudování terminálu a rozvoje okolní zástavby a její napojení na strukturu města v této části. Zároveň zhodnotí přínosy či negativa stavby.

Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí schválili pražští radní. Na projektu bude město spolupracovat se Správou železnic (SŽ) a studie by měla být dokončená ve druhém čtvrtletí roku 2023. Na severu metropole plánuje město rovněž prodloužení tramvajové trati z Ďáblic do Čakovic.

Koncepce vysokorychlostní železnice v Praze počítá s novou tratí z Ústí nad Labem, která do města přibude ze severu podél dálnice D8 a následně tunelem sjede z tzv. středolabské tabule do pražské kotliny. Nový terminál by mohl stát na území mezi Letňany, Čakovicemi a Ďáblicemi.

Studie zhodnotí vhodnou pozici terminálu, zhodnotí možnosti vyplývající z platné i připravované územně plánovací dokumentace nebo možnou urbanizaci daného území. Určená bude rovněž poloha a výška nástupišť a studie prověří možnosti napojení terminálu na městskou hromadnou dopravu. Součástí terminálu by mohlo být záchytné parkoviště P+R. "Důležitým prvkem studie bude vhodné řešení rozhraní městské a otevřené krajiny a začlenění terminálů a portálů střížkovského tunelu do krajiny," píše se v dokumentu.

Pražský terminál má být součástí plánovaného nového železničního spojení Drážďany - Praha, které napojí Českou republiku na západoevropskou vysokorychlostní železnici a výrazně zkrátí cestování. Rychlostní trať umožní jízdu vlaků rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se měla zkrátit zhruba o polovinu na 30 minut. Cesta z české metropole do Drážďan by měla trvat hodinu a do Berlína 2,5 hodiny.