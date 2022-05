Praha zkrátí přípravu hlukové vyhlášky cílené na koncerty v Braníku

Pražský magistrát zkrátí připomínkování návrhu vyhlášky, kterým chce vedení města omezit pořádání koncertů na branickém nábřeží. V pondělí o tom rozhodli městští radní, cílem je stihnout předpis připravit do dalšího jednání zastupitelstva, které se bude konat 16. června. Důvodem úpravy je scéna, která od pandemie covidu-19 funguje v areálu bývalých branických ledáren a na kterou si stěžují obyvatelé Prahy 4 a Prahy 5.

Návrh vyhlášky počítá s tím, že by akce s kapacitou nad 200 lidí bylo v Braníku možné pořádat pouze pět dní v měsíci a jen ve třech po sobě následujících dnech s tím, že v takovém případě by bylo třeba dodržet pauzu do další akce v trvání deseti dní. Koncerty by šlo pořádat od 08.00 do 21.00, v pátek, o víkendech a o letních prázdninách od 9.00 do 22.00. Vyhláška by v případě schválení zastupiteli platila od 1. července, takže by pro provozovatele znamenala omezení již naplánované letní sezony.

O zkrácené projednání požádali radu zastupitelé minulý týden. Na jednání zastupitelstva vystoupila řada obyvatel Prahy 4 i Prahy 5, podle kterých se v důsledku téměř každodenních koncertů a zvukových zkoušek v oblasti nedá v létě žít. Radní Hana Marvanová (STAN) v pondělí řekla, že s ohledem na množství stížností nezbývá magistrátu jiný nástroj, jak situaci řešit, než regulace vyhláškou.

"Provozovatelé mají možnost se vyhnout jakékoliv regulaci tím, že budou vstřícní a udělají taková technická opatření, aby se hluk tak nešířil," řekla radní. Zástupci pořadatelů minulý týden na jednání zastupitelstva uvedli, že podnikají kroky ke snížení hluku, jako je omezení počtu akcí, jejich dřívější ukončení nebo lepší technické nastavení aparátů.

Vyhláška bude cílena pouze na oblast bývalých branických ledáren. Podle Marvanové by to nemělo znamenat právní riziko kvůli omezení podnikání jenom u jednoho konkrétního areálu, protože s výčtem regulovaných území jsou napsány i jiné pražské vyhlášky, například o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti. "Nebojím se žalob, myslím si, že provozovatelé mají šanci to řešit a my to chceme řešit jednáním. A ta vyhláška je jenom určitou pojistkou," dodala.

Radní dále řekla, že nejlepším řešením by bylo, aby existovaly hlukové limity pro venkovní hudební produkce, které by kontrolovala hygienická stanice. Tuto pravomoc nicméně hygienikům odebrala novela zákona v roce 2015. Marvanová dodala, že oslovila ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), aby zvážil navrácení situace do stavu před novelou.