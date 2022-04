Praha zvažuje regulaci světelných zdrojů s pomocí stavebních předpisů

Pražský magistrát zvažuje, že bude s pomocí Pražských stavebních předpisů regulovat intenzitu zdrojů světla soukromých podniků. Jak ve středu řekl radní Jan Chabr (TOP 09), lidé si stěžují například na neonové reklamy a označníky provozoven, které vydávají ostré světlo. O regulaci se podle něj nyní diskutuje na úrovni městského Institutu plánování a rozvoje (IPR), zatím ale není jasné, kdy by změna mohla nastat.

"Jsou na to stížnosti a víme, že je to problém. Hledáme vhodný legislativní rámec, jak to můžeme regulovat," řekl radní. Dodal, že správně by měly podobná reklamní zařízení povolovat stavební úřady, ale ne vždy mají majitelé vyřízená potřebná povolení, což otvírá další možnost, jak město může rušivé prvky omezit. Druhou má být právě možná úprava stavebních předpisů.

Radní dodal, že u lamp veřejného osvětlení se městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) snaží v případě stížností intenzitu upravovat na přijatelnou míru a barvu světla. Doplnil, že firma také testuje utlumování lamp v době s nižším množstvím chodců na zhruba třetinovou intenzitu, což navíc přináší významné úspory elektřiny.

Město podle Chabra postupně vyměňuje staré sodíkové výbojky v lampách za LED svítidla, které mají několikanásobně nižší spotřebu a oproti starým výbojkám, které měly životnost dva roky, vydrží až 25 let. Radní dále uvedl, že LED svítidla THMP nastavuje na teplejší barvu, což je sice o něco energeticky náročnější, ale chladné modré světlo je pro lidské oko nepříjemné. Město ho proto používá jen tam, kde je to vhodné, konkrétně na přechodech pro chodce, které musí být osvíceny co nejvýrazněji.

V Praze je zhruba 135 000 lamp veřejného osvětlení. THMP se o osvětlení v metropoli stará od roku 2018, činnost převzala od další městské firmy Trade Centre Praha. Před tím se od konce 90. let minulého století o pražské lampy starala firma Eltodo, které sice skončila smlouva v roce 2008, město ji ale opakovaně prodloužilo bez výběrového řízení. Šlo o zakázky za stovky milionů korun. Politici původně směřovali k otevřené miliardové soutěži, z níž měl vzejít trvalý správce světel, nakonec však zvolili vytvoření vlastní akciové společnosti.