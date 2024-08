Prahou v sobotu počtrnácté projde průvod Prague Pride

Centrem Prahy v sobotu počtrnácté projde průvod queer festivalu Prague Pride. Letošní ročník ponese podtitul Pochod pro každou rodinu. Účastníci se tradičně sejdou na Václavském náměstí a v poledne vyrazí na Letnou, kde bude následovat odpolední program. Průvod bude největší akcí týdenního festivalu, který každoročně přináší hudební i taneční vystoupení, výstavy, besedy a přednášky na téma lidských práv a LGBT+ komunity. Festival skončí v neděli. Na průvod bude kvůli informacím o plánování útoku na nedávnou podobnou akci v Bratislavě dohlížet více policistů a kriminalistů než obvykle.

Podtitul letošního sobotního průvodu připomíná podle webových stránek festivalu i doby, kdy se záměrně ve stejný den jako Prague Parade konal Pochod pro rodinu zastánců tradiční rodiny. "Všechny rodiny jsou vítány, ať vypadají jakkoli!," zvou na průvod pořadatelé. Organizátoři očekávají, že by se do něj mohlo zapojit na 70.000 lidí. Oznámili to pražskému magistrátu.

"Jako každoročně počítáme s účastí několika desítek tisíc lidí a budeme dělat vše co je v našich silách, aby celá akce proběhla bez problémů," uvedli již dříve na webu policisté. Do bezpečnostních opatření se zapojí pořádkové jednotky, policisté z antikonfliktního týmu, hlídky s dlouhými zbraněmi či kriminalisté z odboru extremismu a terorismu. Nasazený bude rovněž policejní vrtulník a zásahová jednotka.

Téma rodiny spojuje přes dvě stovky akcí letošního festivalu, který za první tři dny jeho konání navštívilo podle jeho mluvčí Elišky Černé 15.000 lidí. "Akce v Pride House, který se letos přesunul do Francouzského institutu, navštíví denně několik stovek lidí," řekla mluvčí ČTK. V místě se pořádají diskuse, přednášky, workshopy i prezentace. Velkou návštěvnost podle Černé zaznamenalo například natáčení podcastu Přepište dějiny na téma rodina. Lidi zaujalo i téma LGBT+ a psychologie.

"Hodně rezonuje výstava současného umění Caution HOT," dodala mluvčí. Různorodé přístupy, média i náměty prezentované na výstavě spojuje ústřední téma rodinných kořenů, domova, sebepřijetí a formování osobní identity. Rok od roku podle Černé získává na popularitě dětský den, který se letos konal v úterý v centru festivalového dění Pride Village na Střeleckém ostrově.

Sobotní průvod je podle Černé letos opět bez aut se spalovacími motory. O hudební doprovod průvodu se postarají DJové na čtyřech stagích a několik dalších hudebních ostrovů rozmístěných po trase. Mezi lidmi se budou pohybovat týmy, které budou sbírat použité plechovky k vytřídění. Trasa průvodu na Letnou povede kvůli opravám Prašné brány přes Ovocný trh.

Rozporuplné reakce letos vyvolalo oznámení propalestinských aktivistů z řad LGBT+, že chtějí jít v průvodu v "neoficiálním bloku" s palestinskými a černorůžovými vlajkami. Experti na blízkovýchodní region přitom připomínají, že palestinská společnost je velmi konzervativní a LGBT+ lidem hrozí výhrůžky i násilí, řada z nich proto raději žije v Izraeli.

Festival s průvodem se konal poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu. Pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něhož bylo nutné proti tomuto jevu bojovat. V dalších letech protestní akce slábly.