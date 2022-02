Prahu letos čeká přes 20 velkých stavebních akcí ovlivňujících dopravu

Pražské řidiče a cestující v MHD čekají v letošním roce více než dvě desítky významných stavebních akcí, které zkomplikují dopravu. Jedná se o opravy komunikací, mostů nebo rekonstrukce tramvajových tratí. Dopravu omezí rovněž opravy inženýrských sítí. V plánu je mimo jiné oprava komunikace v ulicích K Žižkovu a Kutnohorská či na Hlávkově mostě. V MHD to pak budou výměny pražců v metru či oprava tramvajové trati z Ohrady na Palmovku. Kromě chystaných omezení dopravu ovlivňují další již započaté práce a výluky. Vyplývá to z dokumentu vypracovaného pro magistrátní dopravní výbor.

Jednou z největších akcí letošního roku je oprava jižní části Barrandovského mostu a nájezdu na něj ze Strakonické ulice. Práce by měly začít v první polovině května a potrvají 110 dní. Řidiči budou muset ve směru z jihu využít objízdné trasy. Ještě před zahájením prací na mostě silničáři rozšíří sjezd z mostu směrem do Modřanské ulice, na kterém přibude jízdní pruh pro odbočení do Braníku.

Povrch komunikace budou silničáři opravovat na Hlávkově mostě, kde bude jeden jízdní pruh od začátku dubna do konce května uzavřen u tramvajové zastávky ve směru do centra. Dělníci opraví Horoměřickou včetně mostu v úseku mezi ulicemi Nebušická a V Šáreckém údolí, nový povrch bude mít Vršovická a reklamační oprava se uskuteční na zrekonstruované Modřanské.

Rekonstrukce kanalizace zapříčiní v březnu částečné dopravní omezení na Poděbradské v úseku mezi ulicemi U Elektry a Nademlejnská nebo v Jaromírově ulici v Nuslích. Oprava plynovodu se uskuteční na Dvořákově nábřeží a po celý srpen pak oprava plynovodu způsobí částečné omezení provozu v Legerově a Sokolské ulici v úseku mezi Nuselským mostem a Fügnerovým náměstím. Rekonstrukce kanalizace je plánována do poloviny března v Divadelní ulici.

Výluky a omezení čekají také na cestující v pražské MHD. V metru bude dopravní podnik (DPP) vyměňovat pražce nebo opravovat zabezpečení. První výluka se uskuteční o Velikonocích a poslední potom v listopadu. Podnik bude rovněž opravovat stropní desku nad stanicí metra Florenc.

Chystají se také rekonstrukce tramvajových tratí, například z Ohrady na Palmovku, která má začít na konci března, nebo DPP opraví křižovatku u Anděla. Naplánovány jsou práce na květen také v šesté městské části v ulici Milady Horákové v křižovatce s ulicemi Badeniho a U Prašného mostu a od poloviny října do konce roku na Bubenském nábřeží v Praze 7.

Dopravu omezí také práce, které již byly zahájeny. Rekonstrukce kolejí začala v únoru na Rašínově nábřeží v Podskalí a potrvá do 1. dubna. Silničáři zahájili pokračující práce na rozšíření Strakonické, kde je snížena nejvyšší povolená rychlost, avšak zachován průjezd oběma jízdními pruhy. Rekonstrukce začala také v ulici Jana Želivského v Praze 3.