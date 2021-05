Praktici budou od příštího týdne dostávat vakcínu od Moderny přímo do ordinací

Praktičtí lékaři budou od příštího týdne dostávat vakcínu firmy Moderna přímo do svých ordinací. Měl by se tak vyřešit problém s tím, že u praktických lékařů čeká na očkování přes 216 tisíc lidí, z toho asi 23 tisíc seniorů nad 80 let. Novinářům to po dnešním jednání s praktiky řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dosud praktičtí lékaři dostávali především vakcíny společností AstraZeneca a Johnson & Johnson, kterých ale zatím nebylo dost pro všechny zájemce o očkování v ordinacích.

Celkem by měli praktici v květnu a červnu dostat 454 tisíc dávek Moderny. Každý týden bude podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky dodáno 70 tisíc dávek, z toho 50 tisíc bude rozvezeno do ordinací praktiků, zbytek bude určen na druhé dávky už dříve očkovaných lidí. Vakcíny od AstraZeneky bude podle Šonky v květnu dodáno jen asi tolik, aby to pokrylo požadavky na druhé dávky očkování.

Vakcínu Moderny si budou praktici objednávat přímo u distributora podobně, jako se to nyní děje s očkovací látkou od Johnson & Johnson. Distributorem obou vakcín je firma Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka. Dosud se Moderna rozvážela podle požadavků krajských koordinátorů očkování. Změnu zajistí dodatek smlouvy, který ve středu podepsaly s distributorem zdravotní pojišťovny. Podepsání novinářům potvrdil náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík. Vakcína od firmy Pfizer/BioNTech bude i nadále rozvážena do očkovacích center.

Praktičtí lékaři dosavadní distribuci vakcín kritizovali, krajští koordinátoři podle nich preferovali velká očkovací centra. Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která sdružuje asi 5000 praktických lékařů, dnes v prohlášení uvedla, že přitom na prakticích bude úkol přemlouvat ty, kteří nejsou rozhodnuti se nechat očkovat.