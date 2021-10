Praktičtí lékaři by měli mít vakcíny proti onemocnění covid-19 do konce týdne

Do konce týdne by měli mít všichni praktičtí lékaři vakcíny proti covidu-19 od firmy Pfizer/BioNTech, které si objednali. Distributor Avenier je v pondělí začal do ordinací rozvážet, řekl mediální zástupce firmy Martin Nesrsta.

V ordinacích praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost bylo podle dat ministerstva dosud aplikováno zhruba 1,345 milionu dávek z celkem aplikovaných více než 12 milionů. Zájem o očkování se v posledních dnech zvyšuje, v pátek bylo podáno téměř 31 tisíc dávek, proti předchozímu týdnu dvojnásobek.

Proti covidu-19 se lidé nechávají očkovat většinou v nemocničních očkovacích centrech, zapojeno je také zhruba 3400 ordinací praktických lékařů. Těch je v Česku kolem 6800 pro dospělé a kolem 4800 pro děti a dorost. "Distribuce probíhá v rámci celé ČR. Počítáme, že v průběhu tohoto týdne budou do ordinací dodány veškeré objednávky, které lékaři vytvořili v průběhu minulého týdne," uvedl Nesrsta.

Firma Pfizer/BioNTech do poloviny října rozvážela vakcíny do 35 distribučních míst v nemocnicích ve všech krajích. Balení byla po zhruba 1000 dávkách, proto nebyly vhodné pro distribuci do ordinací. Nově jsou menší balení po 30 dávkách vakcíny.

Nových případů covidu-19 v posledních týdnech výrazně přibývá. Aktuální počty jsou nejvyšší od loňského března. Výrazně přibývá také hospitalizovaných s covidem a zemřelých. Podle dat ministerstva zdravotnictví tři čtvrtiny lidí z nově nakažených za říjen nebyli očkovaní, z hospitalizovaných starších 16 let nebyly očkované zhruba dvě třetiny a ze zemřelých více než polovina.

Od loňského začátku očkování proti covidu-19 bylo v Česku podáno zhruba 12,07 milionu dávek vakcín a přes 6,05 milionu lidí bylo plně naočkováno. Zájem se začal znovu zvedat poslední týden, od července spíš klesal. Tehdy se nechalo za den očkovalo i přes 100 tisíc lidí.