Právník dívky zadržené v Pákistánu vyloučil její přesun do Česka

Soudní proces s Češkou, kterou zadrželi 10. ledna celníci na mezinárodním letišti v pákistánském městě Láhaur s devíti kilogramy heroinu, by mohl trvat zhruba půl roku. Podle listu Daily Pakistan to uvedl právní zástupce české občanky Čaudhrí Džavád Zafar. Zároveň vyloučil, že by v případě odsouzení žena mohla být vydána do České republiky, protože mezi oběma zeměmi žádná dohoda o vydávání vězňů neexistuje.

Dostat Češku zpět do vlasti bude obtížné i podle českých úřadů. "Česko nemá s Pákistánem sjednánu žádnou dvoustrannou smlouvu o předávání odsouzených k výkonu trestu. V případě pravomocného odsouzení pákistánským soudem by bylo možné předání odsouzené k výkonu trestu do ČR, a to na bezesmluvním základě. Musela by s tím souhlasit i pákistánská strana," řekla serveru Deník.cz Irena Valentová z tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí. Dodala, že tato problematika spadá do gesce českého ministerstva spravedlnosti.

"Soudní proces bude pravděpodobně ukončen během šesti měsíců," řekl Zafar. O možné výši trestu pro Češku odmítl právník spekulovat. Deník Daily Pakistan napsal, že osobám, které jsou usvědčeny z pašování více než deseti kilogramů drog, hrozí v Pákistánu doživotní vězení či trest smrti. Ten se ale podle české diplomacie zpravidla neuplatňuje vůči cizincům. Za pašování méně než deseti kilogramů narkotik je v zemi až desetiletý trest vězení.

Jednadvacetiletá česká občanka se v úterý objevila u soudu, který jí prodloužil vazbu do 7. února. Kdy začne soudní řízení o samotném činu, ještě není jasné. Právník Zafar uvedl, že Češka s vyšetřovateli plně spolupracuje.

Podle listu Daily Pakistan žena v úterý u soudu prohlásila, že je v "hrozné situaci" ve vězení, a prosila české úřady, aby ji "zachránily". Češka mohla od soudu také poslat vzkaz své rodině a přátelům. "Prosím, čekejte na mě, a pokuste se mi pomoci," řekla mladá žena pohnutým hlasem.

Pákistánští celníci Češku zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, odkud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat dále do Irska. Drogy měla ukryté v zavazadle. Vypověděla, že o předmětech ukrytých v jejím zavazadle věděla, netušila však, že jde o heroin.