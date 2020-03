Pražská nákupní centra zejí prázdnotou

Pražská nákupní centra jsou téměř prázdná. Lidé sem chodí převážně do obchodů s potravinami. Mohou zůstat otevřené i po dalším razantním omezení, o němž vláda v noci rozhodla ve snaze zmírnit šíření nového koronaviru. Největší zájem je o supermarkety. Zmatky zaměstnanci v centrech zatím nezaznamenali, lidé se však častěji dotazují na informacích, které obchody jsou otevřené.

Vláda kvůli ohrožení koronavirem rozhodla s účinností od sobotních 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

Větší množství dotazů než obvykle zaznamenali například v informačním centru v Galerii Harfa v Libni. "Někteří lidé o zavření obchodů vůbec nevěděli. Je to smutné se na to dívat takhle prázdné, ale musí to být," řekl zaměstnanec informací. Řada lidí podle něj od rána na infocentrum také telefonuje a ptá se na konkrétní obchody. "Stalo se, že o tom nevěděli ani někteří zaměstnanci, ráno na sebe rychle něco hodili a běželi do práce a zjistili to až tady," dodal.

Kromě supermarketů, ve kterých se u pokladen tvořily fronty, jsou otevřené také drogerie, obchody s telefony, prodejny lahůdek nebo čaje a kávy. "Skoro nemělo vůbec cenu sem chodit," řekla jedna z prodavaček obchodu kávou a čajem. O něco vyšší zájem měli lidé o drogerie.

Prodej "mezi dveřmi"

Kromě zavření obchodů rozhodla vláda také o zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. Některé řetězce na to zareagovaly takzvaným take away, tedy prodejem s sebou. Na svých stránkách jej avizovala například Bageterie Boulevard. Kavárna na rohu Slavíkovy a Polské ulice na Praze 3 zase prodávala kávu u stolu, kterým přehradila vstupní dveře. Podobný způsob prodeje zvolilo jen o několik desítek metrů vzdálené bistro Cafefin. Také jedna z restaurací v Korunní ulici na Vinohradech zřídila improvizované okénko a začala vydávat jídlo a pití přes ulici.

Na prodej "mezi dveřmi" už stačilo přejít i jedno asijské bistro u Václavského náměstí a jeden z řetězců specializovaných na rychlé občerstvení, který má prodejnu přímo na náměstí. V jiných restauracích měli naopak zavřeno, o důvodech většinou provozovatelé informovali letáčkem na výloze. Hostů by ale bylo asi i tak méně. V centru města už je patrné, že zahraničních turistů je mnohem méně než dřív, v noci na pondělí se pro ně přitom české hranice uzavřou takřka bez výjimky.

Zatím v Česku platí zákaz vstupu cizinců z 15 zemí výrazně zasažených koronavirem, naopak Češi nesmí cestovat do těchto zemí, výjimka platí například pro řidiče zásobování nebo záchranáře. Hranice bude možné přejít na vybraných přechodech. V platnost vstupuje mimo jiné i zákaz vstupu do bazénů.

Počet případů nákazy novým koronavirem v Česku se k 07.45 zvýšil na 150, během noci přibylo devět nových pacientů. Testům se dosud podrobilo 3094 lidí. Nejvíce případů - 58 je v Praze, následuje Středočeský kraj s 21 případy a Ústecký kraj se 17 pozitivními testy.