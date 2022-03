Pražská ODS: Jan Čižinský je v kauze Džbán ve střetu zájmů

Džbán. Téma, které v posledních týdnech hýbe Prahou. Klub ODS vznesl na dnešním zastupitelstvu jasné požadavky pro další postup. Tím je znovuotevření Džbánu veřejnosti v co nejkratším možném čase. Vzhledem k nepravdivým nařčením v posledních dnech ze strany Jana Čižinského však musí pražská ODS reagovat také na informace o jeho nepřiznaném střetu zájmů spojeném s financováním hnutí Praha Sobě.

Změna územního plánu u Evropské na návrh ODS neprošla

Žádost společnosti MOLEPO s.r.o. (vlastníka areálu Džbán a přilehlých pozemků) o změnu územního plánu na připravovanou výstavbu při ulici Evropská zastupitelstvo na návrh náměstka Petra Hlaváčka (Spojené síly pro Prahu) a Tomáše Portlíka (ODS) zamítlo. "Změnu jsme nepodpořili ani dnes, ani na žádném jednání výboru. Jednání výboru probíhala dlouho před tím, než se o kauzu začala zajímat média. Po celou dobu projednávání jsme se snažili o vyřešení budoucnosti celého území," uvedl Tomáš Portlík, 1. místopředseda zastupitelského klubu ODS.

Areál Džbánu se musí otevřít lidem co nejdříve

Reálným problémem nejsou dle ODS spory Molepa, města a Prahy 6, ale fakt, že má být oblíbený areál z důvodu havarijního stavu v letošní sezóně zcela uzavřen. Trváme na tom, aby Rada města okamžitě jednala s cílem zajistit znovuotevření areálu ještě před sezónou. "Nejlepším řešením je za nás co nejrychlejší dohoda o dlouhodobém pronájmu. Praha by totiž měla areál začít provozovat prakticky ihned. Došlo by tak ke znovuotevření a v průběhu let doufejme i k vyřešení majetkových poměrů a společné shodě," pokračoval Tomáš Portlík.

Střet zájmů a političtí mecenáši Jana Čižinského

V průběhu projednávání kauzy se objevily nové informace týkající se možného střetu zájmů Jana Čižinského a jeho hnutí Praha Sobě. Praha Sobě dostala v roce 2018 milionový sponzorský dar od společnosti bpd partners a.s., která vlastní svůj již realizovaný projekt a další plochy u Džbánu, přímo sousedící s pozemky společnosti MOLEPO s.r.o.. Otázkou tedy je, zda Jan Čižinský vehementně bojuje proti Molepu jen z nezištných důvodů. "Pan Čižinský rozjel v posledních týdnech nepravdivou kampaň, která neměla nic společného se snahou o znovuotevření Džbánu, ale velmi pravděpodobně souvisí s prosazováním zájmů jeho politických mecenášů. Pan Čižinský spoluvládne na magistrátu již osm let, nejprve s ANO, teď s Piráty. Celou tu dobu ho hrozba uzavření Džbánu vlastně nezajímala, až teď, před komunálními volbami vytváří kauzu proti ODS s cílem odvrátit pozornost od vlastních možných zájmů v této věci," uzavřel Portlík.