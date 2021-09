Pražská policie viní muže z útoku nožem na jeho družku a z usmrcení štěněte

Pražská policie viní třiatřicetiletého muže z útoku nožem na jeho družku a z usmrcení asi půlroční fenky. Psa dal podle vyšetřovatelů do myčky na nádobí a tu pak zapnul. Útok na družku se stal loni v polovině prosince, žena utrpěla zranění, která bezprostředně ohrožovala její život. Podle výsledků vyšetřování se muž dopustil jednání z chorobných příčin, konkrétně pod vlivem alkoholové psychózy, uvedli policisté. Psa podle kriminalistů usmrtil několik týdnu předtím. O podání návrhu na obžalobu informoval ve čtvrtek policejní mluvčí Jan Daněk. Muž je ve vazbě.

Útok nožem se stal 12. prosince loňského roku v Praze 8 v jednom z bytů ve Famfulíkově ulici. Podezřelý podle policie vešel s kuchyňským nožem do ložnice, kde ležela jeho družka, a zaútočil na ni, opakovaně ji bodl nožem s čepelí o délce 16 centimetrů. Žena utrpěla mnohačetná bodná a řezná poranění v oblasti hrudníku, břicha, zad a horních končetin.

"Ženě se podařilo i přes tato zranění z bytu utéci, aby požádala sousedy o pomoc. Nikdo jí ale neotevřel, proto seběhla do přízemí, kde upadla na zem a vyplazila se na ulici před dům, kde volala o pomoc. Tam ji zachránili policisté, kteří jí poskytli první pomoc. Se zraněními, která bezprostředně ohrožovala její život, skončila v péči zdravotníků, kteří ji transportovali do nemocnice," popsal mluvčí. První pomoc poskytli policisté i podezřelému, kterého po násilném vstupu do bytu zadrželi. Muž si sám stejným nožem způsobil desítky povrchových ran.

Z posudku z oboru psychiatrie a klinická psychologie vyplývá, že obviněný byl v době spáchání skutku nepříčetný, a to vlivem alkoholové psychózy. "Závěr znalců koresponduje i s ostatními důkazy, a proto nebylo možné případ kvalifikovat jako zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu, ale pouze jako zločin opilství, za což mu v případě odsouzení hrozí až desetiletý trest odnětí svobody," uvedl mluvčí.

Muž je také obviněný z trestného činu týrání zvířat, kterého se měl dopustit tím, že několik týdnů před napadením své družky usmrtil sotva půlroční fenku rasy německého pinče. Podle vyšetřovatelů ji zavřel v automatické myčce nádobí a spustil jeden z programů, čímž zvíře usmrtil. Následně tělo zvířete z bytu odnesl a vyhodil do kontejneru. Za trestný čin týrání zvířat hrozí obviněnému šestiletý trest.