Pražská záchranná služba spustila kampaň, má akutní nedostatek zaměstnanců

Zdravotnická záchranná služba hlavního města (ZZS HMP) hledá nové zaměstnance zvláště na nelékařské profese. V úterý spustila náborovou kampaň. Novinářům to řekl ředitel ZZS HMP Petr Kolouch. Potřeba budou zvláště zdravotničtí záchranáři, dispečeři a řidiči. Nyní má pražská záchranná služba asi 600 zaměstnanců. Přáním jejího ředitele je až pětinásobný počet.

"Metropole se rozrůstá a my plánujeme rozšiřovat síť výjezdových základen i posilovat zdravotnický tým, abychom i nadále dosahovali vynikajících dojezdových časů," řekl Kolouch. Doplnil, že noví lidé budou třeba i u dalších plánovaných projektů, které pražská záchranná služba ve spolupráci s magistrátem připravuje.

Nejen k boji s nákazou covidem-19 jsou podle ředitele pražské záchranné služby opět připravené tzv. létající krizové týmy, které nabízejí pomoc v domovech pro seniory zřizovaných pražským magistrátem. Týmy byly k dispozici na jaře, kdy pomáhali zvládnout první vlnu koronavirové pandemie. Zdravotníci během návštěv zařízení pomáhali s dodržováním bezpečnostních opatření, nabízeli zdravotnickou pomoc klientům domovů a podporu personálu.

V plánu je v budoucích letech transformace létajících krizových týmů do mobilní lékařské pohotovosti. Praktičtí všeobecní lékaři z týmu by vyjížděli do pobytových sociálních zařízení k pacientům v neakutních zdravotních stavech a stanovovali postup léčby či medikaci přímo na místě. Nebude tak podle Koloucha nutné transportovat pacienta do nemocnice. "Tím odpadnou diskuse o nadužívání záchranné služby, o přehlcení příjmových míst v nemocnicích a tak dále," řekl.

Počet starších pacientů bude narůstat

Osobám vyššího věku bude péči v prostorách jejich bydliště poskytovat plánovaný paliativní tým. Ředitel ZZS HMP doplnil, že budoucí služba bude vyžadovat změnu zřizovací listiny pražské záchranné služby. Upozornil však, že chronicky nemocní senioři a lidé starší 60 let jsou v Praze častými pacienty záchranné služby a jejich počet bude v budoucnu narůstat.

Klipy náborové kampaně, které budou k vidění od úterního dne, natočil režisér Vít Klusák. Jejich cílem je ukázat rozdíl mezi představami veřejnosti a realitou práce u záchranné služby a každodenní rutinu záchranářské práce. Podle náměstka sekce nelékařských zdravotnických pracovníků ZZS HMP Zdeňka Křivánka tedy to, že záchranáři nezasahují jen u událostí se život ohrožujícím stavem, ale i u méně závažných případů, jako je například pomoc chronicky nemocným.