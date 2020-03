Pražské školy, které navštěvují děti rodičů nakažených koronavirem, provedly desinfekci

Radnice šesté městské části v neděli nechala dvě ze svých škol, které navštěvují děti, u jejichž rodičů se potvrdila nákaza novým typem koronaviru, dezinfikovat teplým aerosolem. Ostatní základní a mateřské školy zřizované Prahou 6 jejich personál přes víkend dezinfikuje běžnými úklidovými prostředky ničícími viry. Radnice doporučila rodičům, aby v příštím týdnu děti do škol neposílali. Radní Prahy 6 pro školství Marie Kubíková (ODS) uvedla, že doma zůstane 90 procent žáků.

Dezinfekce teplým aerosolem začala ráno v detašovaném pracovišti ZŠ a MŠ Emy Destinnové v Českomalínské ulici. Práce podle Marka Špacíra ze společnosti Adera, který dezinfekci provádí, zabere v této škole zhruba dvě hodiny. Do místností se rozfouká teplý aerosol, který obsahuje virucidní látky. Při práci na sobě Špacír musí mít ochranné pomůcky a nikdo další nesmí být v blízkosti. Budovu není následně potřeba větrat, po dvou až třech hodinách se do ní může už zase běžně vstupovat, řekl. Následně se přesune do nedaleké MŠ Terronská.

Radnice na odbornou dezinfekci škol navýšila běžný rozpočet o 100 000 korun a je připravena v případě potřeby poskytnout další peníze, uvedla Kubíková. Školy jsou podle ní dobře zásobeny úklidovými prostředky, mýdly i dalšími produkty pro osobní hygienu. V případě potřeby jim je městská část zajistí.

Pro sociální pracovníky Prahy 6, kteří nejčastěji přicházejí do styku se seniory spadajícími do rizikové skupiny nákazy koronavirem, ČVUT slíbila dodat 100 litrů dezinfekčního gelu vlastní výroby, upozornila Kubíková.

Odborná dezinfekce se uskutečnila už ve čtvrtek také v ZŠ Antonína Čermáka. Ostatní školy zřizované Prahou 6 úklid celý víkend provádějí podle Kubíkové vlastními silami. S víkendovou dezinfekcí počítá také Gymnázium Nad Alejí, kam chodí děti nakažených rodičů. Škola o tom informovala na svém webu s tím, že příští týden plánuje běžnou výuku.

Praha 6 zřizuje 15 základních škol a 19 samostatných mateřských škol, dalších 14 jich funguje pod základními školami.

V České republice byla nákaza novým typem koronaviru potvrzena u 26 pacientů, testováno bylo 787 lidí. Většina infikovaných se vrátila z Itálie.