Pražské střední školy jsou s elektronickým systémem přihlášek spokojené

S elektronickým systémem přihlášek (DiPSy) jsou pražské střední školy, které ČTK oslovila, spokojené. Většina přihlášek je podle ředitelů škol podána elektronicky, tištěných přihlášek je minimum. Elektronický systém funguje bez komplikací a ušetří práci, řekli.

Termín podávání přihlášek na střední školy pro první kolo přijímacího řízení dnes o půlnoci končí, ministr školství Mikuláš Bek (STAN) ho proti původnímu plánu o jeden den prodloužil. Odůvodnil to zpožděním při zahájení elektronického podávání přihlášek, výpadky systému a snahou zmírnit stres rodičů při podávání přihlášek.

Uchazeči se letos mohou nově hlásit elektronicky s využitím ověřené identity zákonného zástupce. Přihlášky mohou podávat i takzvanou hybridní formou, tedy kombinací tištěných přihlášek s podporou elektronického systému, případně stejně jako v předchozích letech papírovou formou. Poprvé mohou podat až tři přihlášky, do loňska to byly dvě.

Elektronický systém přihlášek kladně zhodnotila například ředitelka Obchodní akademie a Gymnázia Bubeneč v Praze 6 Radka Nováková. "Se systémem jsme spokojeni a všechno funguje dobře, takže zatím dobré," řekla. Ještě je ale podle ní brzy na celkové hodnocení. "Naučili jsme se, jak do systému vkládat papírovou a hybridní přihlášku, tam problém nevidíme a teď jde o to, jak to půjde dál," řekla. Naprostá většina přihlášek je podle ní elektronických. "Hybridních a listinných je strašně malý počet, takže v tom zadávání nebude problém," dodala.

Se systémem a digitalizací přijímacího řízení na střední školy je spokojená i ředitelka Gymnázia Nad Štolou a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Většinu přihlášek dostala její škola v elektronické podobě, papírových je šest až osm procent, uvedla. Papírové přihlášky podle ní nejčastěji nosí cizinci. "S tím systémem jsme velmi spokojeni a vzhledem k tomu, že těch elektronických přihlášek je velká převaha, tak ty listinné a hybridní tam určitě stihneme vložit," řekla.

Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblík je s digitalizací přihlášek spokojený, i když v systému vidí i chyby. "Co se týká toho systému, tak ten systém je nedodělaný, protože na to ti vývojáři neměli dost času a odlaďuje se to za pochodu," řekl. "Jsem ale spokojený, protože to bude ušetření práce. Papírových přihlášek jsme měli asi 20 a elektronických asi 960, drtivá většina lidí podává tedy přihlášky elektronické," uvedl. Dodal, že je rád, že se s digitalizací systému nečekalo další rok.

Podobně nové elektronického přihlašování zhodnotil také předseda Unie školských asociací - CZESHA Jiří Zajíček. "Je to poměrně hektické, systém se vyvíjí za pochodu. Je to náročné, ale věřím, že to dokážeme," uvedl. Digitalizace podle něj byla nutná a měla se udělat výrazně dříve než letos. Zajíček zároveň doufá, že školy stihnou přihlášky zpracovat. "Jednoduché to nebude, na školách je hodně přihlášek, je tam spousta příloh, takže je to hromada práce. Budeme asi v časovém stresu, abychom to stihli," řekl.

V otevřeném dopise poděkoval řediteli Cermatu Miroslavovi Krejčímu za elektronický systém DiPSy předseda správní rady sítě soukromých škol PORG Martin Roman. "Vy jste se pustil rizikovou cestou, která přinesla dobré řešení a ušetřila desítky milionů státních prostředků. Přál bych si, aby vaše odvaha a schopnost byla veřejně oceněna a inspirovala k podobným krokům i ostatní manažery ve státní správě," napsal.

Systém DiPSy měla organizace Cermat, která je odpovědná za přípravu přijímacích zkoušek, spustit původně ve čtvrtek 1. února. Kvůli problémům s nahráváním příloh a následnému ověření bezpečnosti ho otevřela o den později. Systém opakovaně čelil kybernetickým útokům DDoS. Vznikl s cílem zjednodušit proces přijímání na střední školy a omezit chaos, který přijímací zkoušky provázel v minulých letech. Odpadne mimo jiné administrativa se zápisovými lístky a odvoláním. Přijímací zkoušky se budou konat v dubnu.