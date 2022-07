Pražské vodárny doporučují kvůli vedrům kontroly kvality vody v bazénech

Vlna veder může výrazně zhoršit kvalitu vody v soukromých bazénech. Pražské vodovody a kanalizace (PVK), které zásobují pitnou vodou Prahu, proto doporučují pravidelný rozbor vody akreditovanou laboratoří.

PVK také upozorňuje na to, že napouštění bazénů z veřejné vodovodní sítě není ideální, a nabízí zákazníkům přistavení cisterny. Firma o tom ve středu informovala v tiskové zprávě. V ČR ve středu podle předpovědi teploty vystoupají až ke 37 stupňům.

Rozbor vody v bazénech nabízí PVK ve vlastní laboratoři. Během loňského léta o tuto službu nebyl příliš velký zájem. "Ačkoliv službu propagujeme, tak za loňský rok ji využili nízké jednotky zákazníků," řekl mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Odběr vzorku vodu musí proběhnout maximálně 18 až 20 hodin před předáním do laboratoře a člověk, který vzorek odebírá, by měl mít umyté ruce. Vzorek vody by by se měl odebírat z 15 centimetrové hloubky pod hladinou a minimálně třicet centimetrů od okraje bazénu. Analýza vody z bazénu stojí 500 korun včetně DPH.

Veřejná vodovodní síť podle PVK není primárně určená pro napouštění bazénů. "Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí může dojít k uvolnění sedimentů a tím k zakalení vody. Rovněž hrozí pokles tlaku v síti, který se může projevit i u jiných odběratelů," uvedl Mrázek.

Pokud lidé využívají vodovodní síť, doporučuje PVK, aby bazén napouštěli pomalu a mimo špičku mezi devátou hodinou večer a pátou hodinou ranní a nejlépe ve všední dny. Firma upozorňuje také na to, že do bazénů se nebezpečné látky jako například těžké kovy mohou dostat při napouštění ze soukromých studní.

Za přistavení cisterny o objemu devět metrů krychlových zaplatí zákazníci podle vzdálenosti na místo určení od 1940 do 4200 korun bez DPH.