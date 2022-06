Pražský dopravní podnik chystá elektrifikaci tří autobusových linek

Pražský dopravní podnik (DPP) připraví projekt elektrifikace autobusových linek 112, 136 a 150. Cílem je snížení emisí oxidu uhličitého a hluku. Náklady elektrifikace zmíněných linek jsou odhadovány zhruba na 1,1 miliardy korun. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí schválili pražští radní. DPP nyní již pracuje na elektrifikaci dalších linek, zejména na levém břehu Vltavy.

"Dieselové autobusy nahradíme tiššími bateriovými trolejbusy. Zlepšíme tím životní prostředí a zvýšíme komfort cestujících, protože trolejbusy nabízejí plynulejší jízdu. Podél tras ale nevznikne les nových stožárů, stávající stožáry veřejného osvětlení vyměníme za nové, které budou umět svítit a poslouží i pro trakční vedení," řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Elektrifikace linek 136 a 150 se bude týkat oblastí Sídliště Čakovice, Vysočan, Flory, Michle, Kačerova, Lhotky a Modřan. Jedná se o jedny z nejvytíženějších oblastí obsluhovaných pouze autobusy. Podnik počítá s takzvaným dynamickým dobíjením. To znamená, že autobus jede na baterii a pouze v některých částech se připojí k troleji, ze které bude poháněn. Stane se tak třeba ve větších stoupáních a dalších úsecích, které jsou náročné na spotřebu elektrické energie.

Troleje, z kterých by byly linky 136 a 150 dobíjeny, by mohly být například v úsecích od obchodního centra v Čakovicích do Letňan, kde vznikly již při elektrifikaci linky číslo 140. Další úsek s trolejemi by pak mohl být mezi Letňany, Prosekem a Jandovou a mezi Vysočanskou a Ohradou a další pak na trase mezi Florou, Slavií, Chodovskou, Kačerovem až do zastávky Na Beránku. Nabíjecí stanice by mohla být v obratišti Sídliště Čakovice.

U linky 112 do Troje vznikne nabíjecí stanice u zastávky autobusů a metra C Nádraží Holešovice a trolejové vedení bude v úseku mezi Kovárnou a Trojskou, kdy bude končit na křižovatce ulic Trojská a Pod Lisem. "S ohledem na vysokou kulturní, přírodní i společenskou hodnotu území Trojské kotliny bude záměr průběžně konzultován i se zástupci památkové péče a městskou částí Praha-Troja," píše se v dokumentu.

Projekt elektrifikace linek 136 a 150 by měl stát zhruba 27 milionů Kč a té do Troji asi pět milionů Kč. Peníze na vytvoření projektů budou vyčleněny v rozpočtu na příští rok, kdy pro první dvě linky to budou čtyři miliony Kč a pro linku 112 jeden milion Kč. Další peníze do projektů město vloží v roce 2024. DPP bude zároveň usilovat o peníze z fondů EU.

DPP nyní připravuje elektrifikaci linky číslo 140 mezi Palmovkou a Miškovicemi, která po zprovoznění na elektřinu ponese číslo 58. Podnik rovněž připravuje projekt elektrifikace autobusových linek v levobřežní části Prahy, a to autobusů číslo 119, 131, 137, 176 a 191 a pak rovněž linky číslo 201.