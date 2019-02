Pražský institut si stěžuje na Madura. Guaidóa žádá o podporu

Pražský institut CASLA, který se zabývá politickou situací v zemích Latinské Ameriky, napsal dopis šéfovi venezuelské opozice Juanu Guaidóovi, kterého na 50 zemí uznalo dočasným prezidentem. V dopise, z něhož citovala agentura EFE, žádá institut Guaidóa o podporu při vyšetřování zločinů proti lidskosti, jichž se ve Venezuele dopustili představitelé režimu prezidenta Nicoláse Madura.

"Byl by to historický čin, kdyby nová Venezuela, kterou Vy v těchto chvílích vedete, šla příkladem v hledání spravedlnosti," píše se v dopise, který podepsala šéfka institutu CASLA Tamara Sujúová. Tato venezuelská právnička dlouhodobě žije v České republice, která jí před několika lety udělila politický azyl. Podle Sujúové by Guaidóova podpora mohla být prvním krokem k tomu, aby zločiny proti lidskosti nezůstaly nepotrestány.

Institut CASLA podal už několik stížnosti k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC), které se týkají asi 6 set případů mučení, jichž se dopustili představitelé Madurova režimu.

O zahájení vyšetřování více než desítky představitelů venezuelského režimu, včetně prezidenta Madura, kvůli zločinům proti lidskosti požádaly loni ICC také Kolumbie, Argentina, Chile, Peru, Paraguay a Kanada. Tyto země v žádosti uvedly, že zločinů proti lidskosti se politici a armádní důstojníci ve Venezuele dopouštějí jednak policejními zásahy proti opozici, ale i tím, že se Venezuelanům nedostává potravin a léků.

Stížnost k ICC na Madura podala už předloni stovka členů kolumbijského a chilského parlamentu a také bývalá venezuelská generální prokurátorka Luisa Ortegová, kterou Madurův režim kvůli kritice vlády sesadil. Už v roce 2016 podala stížnost na Madura k ICC manželka opozičního lídra Leopolda Lópeze, která mimo jiné popsala mučení politických vězňů.

ICC je nezávislý orgán (není součástí OSN), jehož úkolem je soudit pachatele zločinů proti lidskosti, genocid a válečných zločinů ve světě. Návrhy na zahájení procesu může podávat stát, jehož se případ týká, žalobce tribunálu nebo Rada bezpečnosti OSN. Venezuela je členem ICC od jeho vzniku v roce 2002.

Loni v únoru zahájila hlavní žalobkyně ICC Fatou Bensoudaová předběžné vyšetřování, aby analyzovala zprávy o zločinech proti lidskosti, které se údajně staly ve Venezuele "minimálně od dubna 2017". V tom roce Venezuelané několik měsíců téměř každý den vycházeli do ulic protestovat proti autoritářské vládě. Při potlačování těchto demonstrací zemřelo přes 150 lidí.