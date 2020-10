Pražský magistrát má v plánu rekonstrukci Staroměstské tržnice

Nyní uzavřenou Staroměstskou tržnici v centru Prahy by v následujících dvou letech mohla čekat rekonstrukce, po které by znovu začala sloužit svému původnímu účelu veřejného tržiště. Městští radní budou v pondělí hlasovat o přidělení zakázky na přeměnu budovy za zhruba 429,9 milionu korun bez DPH. Při opravě by podle projektu měl být mimo jiné odstraněn vestavěný strop z 80. let. Sortiment tržiště má být z velké části zaměřen na místní obyvatele.

Magistrát v lednu halu, která sloužila i jako průchod mezi ulicemi Rytířská a 28. října, uzavřel. Před tím s ohledem na plánovanou rekonstrukci vypověděl smlouvy obchodům, které v prostoru zbývaly. Nyní je hala o ploše asi 3000 metrů čtverečních rozdělena různými vestavbami a příčkami, které by po rekonstrukci měly zmizet.

Nejvýraznější změnou má být odstranění mezistropu, který brání ve výhledu na původní částečně prosklený strop. Kromě prodejních stánků má být součástí tržnice také food court a pódium pro pořádání akcí. Rekonstrukce se má týkat také budovy vedle vchodu do tržiště, která dosud sloužila jako sklady. Má se z ní stát prosklená výloha, kde se bude vystavovat zboží a může tam být i občerstvení. Obnovy by se měla dočkat také druhá pasáž z Rytířské ulice. V podzemním podlaží je plánováno zázemí tržiště.

Zastupitelé schválili vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci v březnu roku 2018, tendr již byl dokončen a zbývá potvrdit výsledek. Město již má podle radního města Jana Chabra (TOP 09) i stavební povolení a v případě schválení radou nic nebrání zahájení prací. "Mojí velikou ambicí je, aby se tržnice stala centrem dění ve městě, budoucím společenským místem setkávání, které nabídne gastronomickou i společenskou a kulturní stránku věci," uvedl radní.

V plánu je vypsání tendru na nového provozovatele tržnice

V plánu je také vypsat další tendr na provozovatele tržnice, který se bude muset držet projektu města včetně dispozic obchodů a stánků a nabízeného sortimentu. To má zabránit tomu, aby se v tržnici prodávaly pouze turistické předměty a suvenýry. Obchody mají naopak primárně nabízet čerstvé potraviny a další sortiment pro místní obyvatele.

Původně město cenu rekonstrukce odhadovalo na 336 milionů korun bez daně, cena se však výběrovým řízením zvýšila. Město argumentuje studií ČVUT, podle které je i vyšší cena odpovídající a v místě a čase obvyklá. Minulé vedení magistrátu plánovalo uzavřít smlouvu se soukromou společností, která by tržnici opravila a následně 25 let provozovala. Z toho však sešlo.

Postup města kritizovala Hospodářská komora Prahy 1, podle které je potřeba zahájit rekonstrukci až ve chvíli, kdy bude znám provozovatel, aby se mohl na finální podobě prostoru podílet. "Provozovatel bude mít své představy o vnitřním uspořádání, ale i o možnostech zásobování a dalších aspektech provozu," uvedl místopředseda komory Dvořák. Město nyní počítá s tím, že se provozovatel vysoutěží před dokončením rekonstrukce a na finální fázi oprav se bude podílet.

Památkově chráněná budova byla postavena v letech 1894 až 1897 podle projektu architekta Jindřicha Fialky, který se inspiroval zejména Paříží. Pražská budova zůstala až na drobné úpravy ve své původní podobě až do 80. let minulého století, kdy komunistické vedení města do haly nechalo přistavět mezistrop na ocelové konstrukci, ve kterém jsou vedeny rozvody. Cílem bylo zabránit tepelným ztrátám, původní účel stavby nicméně počítal s tím, že se jedná v zásadě o zastřešený exteriér. Podobně řešené tržnice se nacházejí například v Barceloně, Drážďanech, Budapešti či Berlíně.