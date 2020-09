Pražský magistrát ruší plánovanou tramvajovou trasu Pankrác-Budějovická

Pražský magistrát zřejmě ustoupí od prodloužení tramvajové trati z Pražského povstání přes Pankrác až na Budějovické náměstí. Se záměrem totiž nesouhlasí radnice Prahy 4. Tramvaje namísto toho budou končit před poštou na začátku Budějovické ulice na Pankráci.

Řekli to místostarosta Prahy 4 Zdeněk Kovářík (ODS) a technický ředitel dopravního podniku (DPP) Jan Šurovský. DPP nyní zahájil prodloužení trati ulicí Na Pankráci mezi křižovatkami s ulicemi Na Veselí a Hvězdova.

"Za městskou část mohu říct, že od hlavní pošty (tramvajovou trať) dál v žádném případě. Máme tam 450 parkovacích míst, což je samozřejmě nemožné nahradit. Pro to prodloužení ani není dopravní důvod," řekl Kovářík.

Rozpracována je nyní studie, která zatím nebyla finálně schválena městem, podnikem ani radnicí. "Blížíme se ale k dohodě a už tam jsou jenom drobnosti typu, jestli má být přechod široký o půl metru víc, nebo o půl metrů méně. To jsou skutečně, bych řekl, už detaily," řekl Kovářík.

Šurovský řekl, že město a Praha 4 se shodly na prodloužení ulicí Na Pankráci a dál k poště. "Shodli jsme se, že to má smysl jak pro místní, tak i pro dálkové vazby. Dál je to ale skutečně konfliktní záležitost kvůli parkování a ani to, tedy, není úplně akutní," řekl. Zmíněnou studii chce podle Šurovského podnik co nejdříve dokončit a předložit vedení Prahy k projednání.

Přestup na metro D

Před poštou by v budoucnu nevznikla klasická tramvajová smyčka, ale úvrať s jedním ostrovním nástupištěm. U něj by tramvaje zastavovaly a na střídačku odjížděly. Cestující by zde mohli přestupovat na metro D. Další zastávka by vznikla před obchodním centrem Arkády, kde by byl přestup z tramvaje na metro C.

Podle původních plánů měly na 1,5 kilometru dlouhé trase vzniknout tři zastávky, a to Pankrác, Zelená Liška a Budějovická. Na Pankráci a Budějovické měl vzniknout nový přestup mezi tramvají, autobusy a metrem. Náklady byly odhadovány na 700 milionů korun.

Kromě Pankráce plánuje Praha novou trať také do Slivence a na Libuš. V Nádražní ulici na Smíchově zase vzniká v rámci rekonstrukce trati nová odbočka na budoucí Dvorecký most, který spojí Prahu 5 a 4.