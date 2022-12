Pražští radní zrušili tendr na nákup elektřiny, řešení nákupu zatím nemají

Pražští radní v pondělí zrušili tendr na nákup elektřiny pro hlavní město a jeho příspěvkové organizace v příštím roce. Rozhodli tak z pokynu zastupitelů, kteří minulý čtvrtek neschválili výběr dodavatele. Zatím není jasné, jak bude město nákup pro příští rok řešit, ale je nutné další postup stanovit a provést do konce roku. Radní se podle dostupných informací k problému vrátí ve středu v 9.00 na mimořádném jednání.

Městu s koncem roku vyprší smlouva s Pražskou energetikou (PRE). Ta uspěla i jako jediný uchazeč v novém tendru. Některým zastupitelům se však na čtvrtečním jednání nelíbil způsob výběru dodavatele přes nedávno založenou příspěvkovou organizaci Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE), kritizovali i podmínky pro město. Materiál, kterým by byl schválen dodavatel, pak nepodpořila nadpoloviční většina zastupitelů.

Hlavní město tak necelé dva týdny před koncem roku nemá zajištěné dodávky pro magistrát i příspěvkové organizace, ke kterým patří školy, divadla, galerie, domy dětí a mládeže nebo zařízení pro seniory. Podle v pondělí schváleného tisku jde o 1864 odběrných míst v hladině nízkého napětí a 65 odběrných míst v hladině vysokého a velmi vysokého napětí.

Radní v pondělí podle schváleného dokumentu zrušili původní tendr a pověřili ředitele magistrátu Martina Kubelku, aby prověřil možnosti řešení a předložil je radním ve středu. Minulý týden to vypadalo, že se městu podaří elektřinu zajistit přes svoji firmu Technologie hlavního města Prahy (THMP), té se však podle dostupných informací zatím nepodařilo sjednat u PRE navýšení dodávek.

"Hlavní město Praha a jeho podřízené organizace se vzniklým stavem dostávají do krizové situace, kdy musí ve velké časové tísni řešit navazující postup tak, aby mohly reálně zajistit dodávky elektřiny," stojí ve schváleném dokumentu. Pro Prahu podle něj také neplatí možnost automatického převedení pod dodavatele poslední instance.

Záměr vypsat zakázku na dodavatele elektrické energie schválili městští zastupitelé letos v září. Tehdy byla odhadovaná cena tendru kvůli vysokým cenám energií stanovena na zhruba 1,32 miliardy korun. Následně vláda v říjnu rozhodla o maximálních cenách elektřiny, proto se vysoutežená částka snížila na 510 milionů korun. Z té připadala na odběrná místa vedená pod magistrátem elektřina za 150 milionů korun a na příspěvkové organizace za 360 milionů korun. Částka byla odhadem, neboť konečnou cenu určuje nákup na burze.

Radní v pondělí schválili i strategii dalšího rozvoje PSOE do roku 2026. Podle té by organizace měla do roku 2026 investovat 3,3 miliardy korun do instalace fotovoltaických panelů na 1635 střech budov v majetku města, z toho 800 milionů by mělo jít z dotací a dalších externích zdrojů. Po instalaci mají panely přinést úsporu asi 757 milionů korun ročně, píše se v dokumentu. Příští rok chce PSOE nainstalovat panely na 155 střech.