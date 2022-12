Pražští záchranáři zřídí příští rok zdravotní dopravní službu

Pražská zdravotnická záchranná služba (ZZS) zřídí příští rok novou dopravní službu určenou k přepravě pacientů v méně závažném zdravotním stavu, kteří však nejsou schopni cestovat sami, do lékařských zařízení. Novinářům to ve čtvrtek řekl ředitel ZZS Petr Kolouch. Pražská záchranná služba letos slaví 165 let od založení, loni řešila rekordních 127 500 událostí a i letos zaznamenává rostoucí trend.

Dopravní službu chce ZZS podle Koloucha spustit v pilotním provozu v první polovině příštího roku. "Ve výběrových řízeních jsme už přijali část budoucích kolegů, kteří budou jako řidiči-zdravotníci novou službu zajišťovat. Nyní bude probíhat jejich intenzivní výcvik a zároveň vybavování vozů, aby splňovaly veškeré potřebné standardy," uvedl.

Nová služba bude převážet pacienty v méně závažném stavu a ulehčí tím přetíženým záchranářským týmům. Výjezdové skupiny budou sloužit i jako záloha pro případné mimořádné události. Ředitel dodal, že záchranná služba posílí také spolupráci se soukromými poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče, na které bude moct ve větší míře delegovat některé typy výjezdů.

Pražská záchranná služba v současnosti disponuje 22 výjezdovými základnami a postupně buduje další. Od roku 1999 sídlí spolu s pražskou městskou policií v budově v Korunní ulici, vedení magistrátu dlouhou dobu mluví o stavbě samostatného sídla záchranářů. Mělo by vzniknout nedaleko Polikliniky Prosek v Praze 9 a na jeho podobu město vypsalo architektonickou soutěž. Roční rozpočet ZZS je zhruba půl miliardy korun.