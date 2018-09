Pře o Park Miloše Formana. Příbuzní chtějí po Sehnalovi peníze

Bratři Petr a Matěj Formanovi po předsedovi Občanské demokratické aliance (ODA) a kandidátovi na pražského primátora Pavlu Sehnalovi požadují 600 tisíc korun. V úterý to potvrdily obě strany sporu. Důvodem je použití jména oscarového režiséra, který letos zemřel, v předvolební kampani. Sehnal chce přejmenovat holešovické Výstaviště na Park Miloše Formana.

Dědicové s tím původně souhlasili. Podle kandidáta na primátora Sehnala si ale neuvědomili politický rozměr spolupráce. Podle právního zástupce bratrů Formanových Františka Vyskočila jim však skutečnost, že bude záměr na přejmenování prezentovat v rámci kampaně, Sehnal zatajil.

Bratři Formanovi nejprve se Sehnalem spolupracovali. "Zvrat nastal ve chvíli, kdy větu a celý svůj plán prezentoval pan Sehnal v rámci své předvolební kampaně, o které se při předchozí komunikaci při plánování projektu přejmenování nezmínil," sdělil Vyskočil. Částku 600 tisíc korun určili jako satisfakci za zneužití jména Formanovy rodiny, užití fotografie a podpisu Miloše Formana a věty, k níž má autorské právo Petr Forman.

"Na poslední schůzce přišli s požadavkem, abych jim zaplatil částku 600 tisíc korun, která by měla pokrýt jejich dluh z poslední akce, kterou uskutečnili právě pod názvem Ať žije Forman a které jsem se jakkoli neúčastnil," řekl Sehnal. Takové tvrzení Vyskočil odmítl. Podle Vyskočila Sehnalův právní zástupce kompenzaci nejprve odsouhlasil, ale následně z domluvy sešlo.

Lídr ODA navrhl, že peníze dá do výstavy

Sehnal navrhl, že částku věnuje na vytvoření výstavy o Miloši Formanovi. O to však bratři Formanovi podle Vyskočila záměr nemají. "Vždy cokoli přizpůsobí - bez předchozí dohody - svým vlastním zájmům, případně zájmům své politické strany," dodal Vyskočil.

Podnikatel a předseda obnovené ODA Sehnal koncem srpna na tiskové konferenci představil plán na oživení a přejmenování holešovického Výstaviště na Park Miloše Formana. Sehnal zahájil petici na přejmenování Výstaviště. Tu podle něj již podepsalo zhruba 15 tisíc lidí. Cílem bylo získat podpisy alespoň 7 tisíc Pražanů, aby dostal projednání bodu na program zastupitelstva hlavního města Prahy.

Sehnal usiluje o post primátora za uskupení Krásná Praha, které sestavila jeho ODA s nezávislými kandidáty. ODA zahájila činnost loni, využila značku někdejší vládní strany z 90. let. V loňským volbách do Sněmovny získala 0,15 procenta. Do letošních prezidentských voleb její kandidát Vratislav Kulhánek skončil z devíti kandidátů poslední se ziskem 0,47 procenta hlasů.

Sehnal vlastní finanční skupinu SPGroup, pod níž spadá mimo jiné výstaviště v pražských Letňanech a pojišťovna Slavia. Společnost ABF, spadající pod SPGroup, nedávno převzala i firmu Incheba Expo Praha, která organizuje veletrhy na holešovickém Výstavišti. V Čestlicích má Sehnal akvapark a hotel.

Režisér Miloš Forman byl jednou z největších osobností československé nové filmové vlny 60. let a nejúspěšnějším českým filmařem, který se prosadil i v zahraničí. Za své snímky získal dva Oscary, zemřel letos v dubnu ve věku 86 let. Jeho synové, dvojčata Petr a Matěj, provozují Divadlo bratří Formanů.