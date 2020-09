Přechodu tepláren na alternativnější zdroje pomohou evropské peníze, říká Havlíček

V neděli přibylo v Česku 411 potvrzených případů nákazy koronavirem. Po sobotě, kdy laboratoře zaznamenaly přes 500 pozitivních testů, je to druhý nejvyšší... více

Kanárské ostrovy se od pondělí 14. září přiřadí ke zbytku Španělska a Rumunsku na seznamu míst, u kterých je při návratu do České republiky povinné podstoupit... více

Koronavirus v Česku

Od října bude k dispozici rychlejší test ze slin, řekl epidemiolog Prymula

Česko by mělo mít od října rychlejší testy na koronavirus. Nákaza by se nezjišťovala z výtěru z nosohltanu, ale ze slin. Výsledek by byl zhruba za 45 minut. Na... více