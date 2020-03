Před 60 lety zahynulo na Kroměřížsku sedm vojenských letců

Mezi nejhorší vojenská letecká neštěstí v české historii patří zřícení dopravní Avia Av-14, při kterém 30. března 1960 zahynulo u Kostelan na Kroměřížsku všech sedm mužů na jeho palubě. Jen pár měsíců starý stroj, licenční verze sovětského Iljušinu Il-14 vyrobená v letňanské Avii, tehdy za špatného počasí při přelétávání pohoří Chřiby zachytil za vrcholky stromů a zřítil se. Ve vzduchu přitom posádka kapitána Milana Blažíčka strávila jen pár minut.

K osudnému letu odstartovala dvoumotorová avia těsně před půl devátou ráno, zhruba dvě hodiny poté, co na přerovském letišti vyhlásili cvičný poplach. Piloti měli za úkol orientační let na trati Přerov - Uherské Hradiště - Piešťany - Levice - Trnava, odkud se měli vrátit zpátky do Přerova. Brzy po startu ale vlétli do mlhy a přestože se v takovém případě měli vrátit do Přerova, rozhodl se kapitán pokračovat v letu nad dobře známým terénem. Následky ovšem byly tragické.

Podle stop, které zanechalo letadlo v terénu, si piloti asi až na poslední chvíli všimli zalesněného kopce a pokusili se rychle vystoupat nad stromy. Do bezpečí to už ale nestihli, letadlo zavadilo o stromy a zřítilo se na zem, kde jej pohltily plameny živené palivem ze zničených nádrží. Vyšetřování později jako příčinu neštěstí uvedlo chybu posádky, která pokračovala v letu nad zvyšujícím se terénem a se snižující se základnou oblačnosti, která jim splývala s terénem.

Nehoda na Kroměřížsku se řadí k nejtragičtějším v historii čs. a českého vojenského letectví. Nejhorší následky měl (v době míru) v květnu 1949 pád dvou školních letadel u Jevíčka, kdy zemřelo 14 vojáků. V srpnu 1964 havaroval u Nového Jičína další Il-14, tehdy zemřelo deset lidí, stejně jako při zřícení vrtulníku Mi-4 na Třebíčsku v září 1972. V červenci 1952 zemřelo při havárii Aera C-3 (původně německý Siebel Si 204) u Ohrozimi na Prostějovsku devět lidí, osm mrtvých si vyžádala nehoda stejného typu v říjnu 1945 u Bučovic na Vyškovsku.