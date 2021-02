Před 70 lety byla obnovena Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita v Olomouci, která nyní nese jméno Františka Palackého, je po pražské Univerzitě Karlově druhou nejstarší školou svého druhu v České republice. V její historii, která se začala psát už v druhé polovině 16. století, ale bylo několik období, kdy škola neexistovala. To nejdelší trvalo více než 80 let a skončilo až po druhé světové válce, kdy bylo vysoké učení obnoveno jako Univerzita Palackého. Zákon o obnovení univerzity byl přijat 21. února 1946.

O obnovení školy se tehdy zasloužili hlavně vysokoškolští studenti, mnozí z nich studovali v té době v Brně a do Olomouce nakonec přešli. Snahy o obnovení univerzity začaly už krátce po skončení války, přesvědčit vládu, parlament a ministra školství Zdeňka Nejedlého, aby dali vzniku školy zelenou, ale nebylo jednoduché. Nakonec ale převážily argumenty pro, pomohlo i to, že v Olomouci stále fungovala univerzitní knihovna, kterou podle pamětníků vedl Nejedlého známý.

Nakonec 21. února 1946 Prozatímní Národní shromáždění schválilo zákon číslo 35/1946 Sb. "o obnovení university v Olomouci". Ve městě samotném vyvolalo rozhodnutí vlnu radosti, po celé Olomouci se tehdy rozezněly kostelní zvony. Slavnostní otevření univerzity se konalo 21. února 1947 za účasti prezidenta Edvarda Beneše. Prvním rektorem se stal filozof a sociolog Josef Ludvík Fischer.

Historie olomouckého vysokého školství začala už v 60. letech 16. století, kdy vzniklo několik jezuitských škol, které byly později sloučeny a povýšeny na univerzitu. Veškerá akademická práva škola dostala roku 1573. Po zrušení jezuitského řádu byla roku 1773 univerzita zestátněna a o pět let později ji čekalo stěhování do Brna, které se tehdy stávalo namísto tradiční Olomouce centrem Moravy.

Zpátky se škola vrátila v roce 1782, ale už jen jako lyceum s omezenou výukou. Univerzita byla obnovena v roce 1827, do dalšího zrušení ale tehdy zbývaly jen tři dekády. Po událostech roku 1848 se škola dostala do nemilosti a postupně přicházela o fakulty, až byla zrušena jako celek v roce 1860. Poté v Olomouci zůstaly už jen teologická fakulta a knihovna. Jejich existence ale přispěla k obnovení školy v roce 1946, kdy byly zákonem ustaveny čtyři fakulty: bohoslovecká, právnická, lékařská a filozofická. Po 40 let však nebyl zákon naplněn, neboť právnická fakulta přijala své první studenty až po listopadu 1989. Univerzita má nyní osm fakult, na kterých studuje zhruba 22 tisíc studentů.