Před soudem stanulo osm lidí kvůli rozsáhlé výrobě drog na Šumpersku

Olomoucký krajský soud v pátek otevřel rozsáhlý případ výroby a distribuce drog na Šumpersku. V kauze, na které spolupracovali kriminalisté s celníky, je obžalováno osm lidí; většina z nich v pátek u soudu přiznala vinu a žádá dohodu o trestu.

Organizovaná skupina podle žalobce ve velkém množství obstarávala přes kontakty v Polsku léčiva a chemikálie k výrobě pervitinu, drogu také vyráběli a prodávali. Podle policie měla skupina k dispozici látky na výrobu více než 100 kilogramů této drogy, při jejich zadržení loni v červnu policisté a celníci našli také šest kompletních varen pervitinu.

Na odhalení skupiny pracovali kriminalisté několik měsíců, dopadli ji loni 3. června, zásah označili tehdy policisté za jednu z nejrozsáhlejších akcí v historii Olomouckého kraje, podíleli se na něm i celníci, vojenští policisté a zásahová jednotka. Sedm z obžalovaných je ve vazbě, hrozí jim osm až 12 let. "Obžalovaní společně od nezjištěné doby, nejméně však od roku 2020, do 3. června 2021 na různých místech ČR se záměrem získat co největší majetkový prospěch vytvořili organizovanou skupinu osob, která měla rozdělené dílčí úlohy, a to za účelem získaní perzekutorů a chemikálií k výrobě pervitinu," uvedl žalobce.

Ve skupině je obžalován Antonín Kapl, Karel Šťastný, Radoslav Žák, Adam Kuděla, Petr Dvořák, Jaroslava Hošková, René Kytka a Vlastimil Bernát. Podle žalobce měli mezi sebou rozdělené úlohy. Členové skupiny v čele s Antonínem Kaplem nakupovali tablety s obsahem pseudoefedrinu a další chemikálie potřebné k výrobě drogy od lidí z Polska. Nákupy se odehrávaly například v Horní Lipce na Ústeckoorlicku, v Přáslavicích na Olomoucku, v areálu zemědělského družstva v obci Chromeč na Šumpersku či na hřišti v Sudkově na Šumpersku. Další členové drogu vyráběli a prodávali.

Kriminalistům se podařilo zadokumentovat, že nakoupili minimálně 35 kilogramů červeného fosforu, jde o množství chemikálie, ze které je možné vyrobit až 106 kilogramů pervitinu, uvedl tehdy ředitel olomoucké kriminální policie Jan Lisický. Nakupovali také jód. Pervitinem zásobovali narkomany na území Olomouckého kraje, drogy však putovaly i za hranice kraje.

Na základě tohoto případu odkryla policie v těchto dnech i další organizovanou skupinu výrobců pervitinu z Šumperska, drogu podle kriminalistů distribuovali na území ČR a Polska. Obviněno bylo b tomto případě sedm lidí, jeden z pachatelů je na útěku a policie po něm pátrá. Tito obvinění od podzimu 2020 podle šéfa krajské kriminálky Jana Lisického vyrobili nejméně 6,5 kilogramů pervitinu, jeho hodnota na trhu je odhadována zhruba na 13 milionů korun. Cílem policie bylo podle Lisického dotáhnout do konce naprosté rozbití možnosti zásobování českého trhu chemikáliemi potřebnými pro výrobu pervitinu.