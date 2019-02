Předseda muslimů: Chceme vést diskuzi. Hodláme otevřít další mešitu

Pražská muslimská obec má nového předsedu, advokáta ukrajinského původu Leonida Kušnarenka. V České republice chce podle svých slov především vytvořit prostor pro diskuzi a pootevřít dvířka k muslimské komunitě veřejnosti, aby zamezil předsudkům ve společnosti. Teroristické organizace jednoznačně odsuzuje a tvrdí, že je na straně Čechů. Současně však v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ přiznal, že považuje šátek a slušné oblečení u muslimky za povinnost. Netají se ani tím, že by chtěl do budoucna otevřít v Praze muslimskou školku a školu. V současné době však v metropoli hledá prostory pro novou mešitu.

V České republice panují předsudky ohledně postavení žen v rámci islámu. Jak to vnímáte? Mají ženy podle koránu stejné postavení jako muži?

Fakticky mají muslimky lepší postavení než nevěřící nebo například křesťanky. Málokdo to ví, ale muminové, tedy aktivně věřící muslimové, jsou povinni respektovat práva a povinnosti obsažené v koránu. Zakládají se na svědeckých výpovědích učenců z doby, kdy žil prorok Mohamed na tomto světě. Byli svědky toho, jak uplatňoval zásady koránu ve svém všedním životě. Nejlepší muslim je ten, se kterým je žena opravdu spokojená. Náš Všemohoucí to vnímá jako teologický příspěvek, když například kupuji své manželce dárky a pečuji o ni. Samozřejmě, jsou případy, kdy je ten muslim slabý a vybíjí si své komplexy na ženě.

Setkal jste se osobně s nějakým projevem nevraživosti vůči vám?

Ne, já osobně takovou zkušenost nemám. Občas si přečtu negativní komentáře na internetu, ale ve svém životě jsem se s tím přímo nesetkal. Já jsem naopak vděčný, že státní složky v České republice dodržují rovnováhu. Občas dojde k verbálnímu útoku na naše sestry v šátcích, někdo si je na ulici například fotí. Občas zaznamenáme s manželkou nevraživé pohledy, ale to jenom výjimečně. Snažím se na toho člověka vždy usmát a jít dál. To je naše povinnost. Nemůžeme být také agresivní, nikam by to nevedlo.

Když mluvíme o zahalování, v některých evropských zemích už platí zákaz nošení nikábů a burek. Co si myslíte o jejich případném zákazu v Česku?

Já jsem samozřejmě proti, protože Všemohoucí muslimkám nařídil se zahalovat. Měla by být slušně oblečená a mít alespoň šátek. Například jako vy, stačilo by si vzít šátek a byla by z vás muslimka (pozn. red. - během rozhovoru jsem na sobě měla černý rolák, volný svetr a kalhoty). Ohledně nikábu jsem se už v minulosti vyjádřil. Samozřejmě musíme ctít český zákon a v případě, že bezpečnostní státní složka rozhodne o zákazu a uvede ve zprávě pádné argumenty, tak to budeme respektovat. Například z důvodu zajištění bezpečnosti. A nejenom nevěřících nebo křesťanů, ale i muslimů. Oni jsou také občané a mají tady trvalé pobyty.

Použil jste spojení "slušně oblečená". Přímo takhle to uvádí korán?

Ano, v koránu je jasně uvedeno, že žena musí zakrývat všechny části těla kromě rukou a tváře. Je to naše povinnost. Vlasy prostě přitahují pozornost, je to jeden ze znaků sexuality. Vlasy jsou hezké (smích).

Co si myslíte o svaté válce proti nevěřícím, která je zakotvená v koránu?

Nejde o něco útočného. Svatá válka neboli džihád probíhala z historického hlediska v době, kdy byl na zem seslán korán a muslimové byli malá minoritní společnost, která byla napadena ze všech stran. Takže aby vůbec mohl islám jako náboženství existovat, museli se muslimové bránit. V té době byly mrtvých stovky, v současné době jsou to tisíce. Teroristické organizace, které za tím stojí, však nemají s islámem nic společného.

Odsuzujete tedy teroristickou činnost spojenou s islámem?

S tím jednoznačně nesouhlasím a odsuzuji to. Dokonce se chytáme provádět různé prevence. Všemohoucí mi dal tu možnost a stal jsem se předsedou muslimské obce v Praze. Chtěl bych, abychom byli více pootevření veřejnosti, protože veškeré fámy vznikají z důvodu neznalosti minoritní společnosti. Rozumím tomu, že lidé nemají dostatek informací. Ze všech stran se navíc v médiích objevují teroristické činy, jakože ve jménu islámu. My jsme tím také znepokojeni.

Kolik muslimů je v České republice?

V Praze jsou nás asi dva tisíce. V celé České republice to bude asi dvacet tisíc.

A v rámci obce se scházíte pravidelně?

Ano, například dnes na ranní modlitbu přišlo přes třicet lidí. V poslední době se nás tam potkává stále víc, přibylo i více členů. Ne Čechů, abyste se nebáli (smích). Spíše studenti z Kazachstánu nebo Uzbekistánu, většinou mládež. Nebo například děti muslimů, které se tady už narodily a začínají se o islám zajímat.

Vy jste řekl: Ne Čechů, abyste se nebáli. Takže nemáte v plánu českou společnost přesvědčovat o své víře?

Ne. Výjimečně se stane, že hledající pravdu a světlo konvertují k islámu. Například já jsem byl pravoslavný křesťan, konvertoval jsem před deseti lety. Jenom pár lidí v Česku konvertuje k islámu. Samozřejmě to vítáme, ale že bychom "bojovali" o nové věřící, to rozhodně ne.

Proč jste se rozhodl konvertovat k islámu?

Vždycky jsem byl věřící, navštěvoval jsem pravidelně kostel a modlil jsem se. Potřebuji však ve všem hledat pádné důkazy, protože život máme jenom jeden. Před deseti lety jsem si udělal podrobný rozbor křesťanství. Líbí se mi, že není v islámu žádný zprostředkovatel, přes kterého musím komunikovat s Všemohoucím. V křesťanství tuto roli zastává kněz, v islámu nic takového není. Nechci však napadat křesťanství, moje maminka je pravoslavná křesťanka a chodí každou neděli do kostela. Občas spolu diskutujeme. No, byla mým rozhodnutím překvapená. V současné době to ale bere sportovně.

Máte politické ambice? Co chcete případně prosadit a jaké máte priority?

My jsme s tímto státem uzavřeli dohodu, a to tím způsobem, že jsme dostali občanství nebo trvalý pobyt. Jednoznačně musíme dodržovat české zákony. Ale zároveň chceme, aby vznikl partnerský vztah, to znamená, že jsme muslimové, jsme tady a Česká republika s námi musí počítat.

Jako právník vím, že aby byl náš hlas slyšet, musíme založit politickou stranu. Samozřejmě musíme jednat v zájmu zachování dobrých vztahů s Českem. Už máme vypracovaný plán, který brzy zveřejníme. V současné době však hledáme v Praze prostor pro novou mešitu, potřebujeme minimálně 300 metrů čtverečních. Samozřejmě v okolí garantujeme klid a pořádek. Budeme také řešit soukromou školku, hřbitov a později také školu.

Nechcete dávat děti do českých škol?

Já v tom problém nevidím, žijeme přeci tady. Máme však určitá pravidla, ženy musejí mít šátek. Na zdravotní škole v Teplicích ho například zakázali jedné studentce nosit. Děvčata prostě musejí mít šátek, je to alfa a omega.

Co byste vzkázal lidem, kteří mají vůči muslimům předsudky?

Na světě jsou dvě miliardy muslimů, to je opravdu hodně. Nemůžeme před islámem zavírat oči. Je důležité najít společnou řeč se státem, aby nás ostatní občané brali jako sobě rovné. Chci, abychom tady spolu žili v míru. Česká republika ale musí počítat s tím, že jsme tady, v dobrém slova smyslu. Nejsme na straně teroristických organizací, jsme s vámi.