Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se dnes ve Sněmovně opět opřel do koaliční vlády Petra Fialy, vinil ji ze lží

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se dnes ve Sněmovně opět opřel do koaliční vlády Petra Fialy (ODS), vinil ji ze lží. Poslanci se mimořádně sešli z podnětu ANO k jednání o nezaznamenaném Fialovu podílu v Podnikatelské družstevní záložně, Babiš ale první zhruba půlhodinu mluvil o jiných tématech, například o výrobcích s kanabinoidem HHC. Obdobně jako v úterý kriticky rozebíral nákup amerických vojenských letounů F-35. Tématu schůze se věnoval ve druhé půlhodině svého vystoupení.

"Všechno, co tady čtu, je z médií, nic si nevymýšlím," řekl Babiš. V jeho projevu souvisejícím s Fialou a kampeličkou zaznívala slova jako "všimné", "korupce", "praní špinavých peněz" a "byznysové zájmy". "Ze zpráv médií se zdá, že jde o velmi podezřelou instituci pro několik málo lidí, kde se točí obrovské peníze s velmi nejasným původem," uvedl předseda ANO. Rozebíral různé finanční toky, i politickému think-tanku Pravý břeh - Institut Petra Fialy a Občanské demokratické straně.

"Dozvěděli jsme se, že pan premiér má své finance ve stejné době v udržovaném stavu jako svou politickou kredibilitu a že ODS se od 90. let nezměnila," uvedl Babiš. Premiér by měl podle něho záležitosti jasně vysvětlit. "Je to neskutečný skandál," prohlásil předseda ANO.

Premiér byl podle předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové podílníkem v záložně "sdružující zájmy české galerky", označila ji za "nefalšované Palermo". Nebyl jedním z mnoha drobných střádalů, bylo to samozřejmě právě naopak, uvedla. Schillerová vyzvala Fialu ke zveřejnění majetkového přiznání za rok 2015, ze kterého vyplyne důvod k diverzifikaci rizika jeho finančních vkladů. Fiala by měl také vysvětlit, proč do záložny vložil 950.000 korun, nikoli celý milion, aby dosáhl na úroky v řádu desítek tisíc korun, a proč v roce 2020 vybral pouze vloženou částku.

Místopředseda Sněmovny a ANO Karel Havliček řekl, že vláda je spojena s klientelistickými klikami a koná podle přání lobbistů. Odmítl vysvětlení, že by premiér vložil peníze do kampeličky kvůli diverzifikaci rizika. Připustil, že Fialu mohl někdo zneužít k tomu, aby se stal svým členstvím v záložně lákadlem pro další klienty. Dodal, že premiéra do této investice zatáhli lidé, kteří jsou dodnes v jeho okolí.

Fiala v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Opomenutí zdůvodnil minulý týden tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. Svolání mimořádné schůze označil premiér za ukázku programové vyprázdněnosti ANO.

V úvodu dnešního vystoupení se někdejší premiér Babiš věnoval dezinformacím. "Tahle vláda od samého počátku se snaží omezovat svobodu slova a snaží se mít to jediné právo říct, co je dezinformace," prohlásil. Ohradil se proti tvrzením, že ANO je proruské nebo že předchozí kabinet pod jeho vedením prosazoval pro dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech ruskou společnost Rosatom, a také zastavil projekt plynovodu mezi Českem a Polskem Stork II. Naopak nynější vláda podle Babiše lže, když říká, že se Česko odstřihlo od ruského plynu. "Je to nejprolhanější vláda, je to nejprolhanější premiér. Oni lžou stále," prohlásil.

Nynější vládu vinil Babiš i z toho, že děti končí s otravou po požití výrobků s HHC v nemocnicích. Poukazoval na výroky Pirátů z loňského léta o tom, že uchránili kratom a HHC před zákazem. "Ohrožujete naše děti," prohlásil Babiš, podle kterého Fiala měl předsedu Pirátů a vicepremiéra Ivana Bartoše z vlády "vyrazit". "Piráti si hulej, to mají v DNA," konstatoval předseda ANO.

Znovu se vrátil k obhajobě tvrzení, že nákup letounů F-35 je zbytečný, což se v úterý ve Sněmovně snažila vyvracet ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a věnovala Babišovi i tričko s obrázkem letadla. Černochová se z dnešního jednání dolní komory omluvila. "Zásadní chyba je, že nejednali s majitelem gripenů, které máme v nájmu," mínil Babiš. Náklady na životní cyklus F-35 jsou podle něho mnohem vyšší než za obdobné stroje. "My nepotřebujeme tato letadla za nejdražší cenu, nejdražší," uvedl.

Jediný bod dnešní mimořádné schůze nese název "Zapomenutý milion premiéra Fialy v pochybné kampeličce, podezření na černé financování ODS a praní špinavých peněz". Je pravděpodobné, že Sněmovna návrh programu vzhledem k postoji koaliční většiny zamítne a schůze se vůbec neuskuteční. Nyní ale mohou vystupovat řečníci s přednostním právem.