Předsedou Asociace krajů se stal zlínský hejtman Holiš, zvolili ho šéfové krajů

Předsedou Asociace krajů (AK) ČR si dnes podle očekávání hejtmani na zasedání v Praze zvolili šéfa Zlínského kraje Radima Holiše. Navrhlo ho hnutí ANO, které má po zářijových volbách osm hejtmanů ze 13. Pro jeho zvolení bylo deset členů rady asociace, jež se dnes sešla v novém složení poprvé. Poslední čtyři roky asociaci vedl jihočeský hejtman Martin Kuba z ODS.

Prvním místopředsedou asociace se stal ústecký hejtman Richard Brabec (ANO), bývalý ministr životního prostředí. Místopředsedou pak Martin Netolický (3PK/SOCDEM), šéf Pardubického kraje. Nové vedení AK považuje za aktuální priority jednání s vládou o návrhu rozpočtu na příští rok a změnu rozpočtového určení daní. Členové vedení to řekli po skončení jednání na večerní tiskové konferenci.

Asociace krajů by měla řešit témata apoliticky, ale s přicházejícími volbami do Poslanecké sněmovny to bude komplikované, míní Holiš. "Nyní probíhá diskuse nad tím, jak budou fungovat další orgány, a to jsou komise Asociace krajů ČR. Naším prvním cílem je navolit funkční a kompletní tým, budeme se bavit o tom, kteří hejtmani povedou dílčí komise," podotkl na tiskové konferenci.

Podle Brabce má asociace spoustu úkolů. S vládou chce jednat o rozpočtovém určení daní či o financování nepedagogických pracovníků od září příštího roku. "Jsou tu další peníze, které by měly přijít a nejsou v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury," poznamenal.

Netolický za zásadní téma také zmínil rozpočtové určení daní pro kraje, podle něj se nezměnilo více než 20 let. Vadí mu také vzdalování státu od samospráv, konkrétně uvedl například to, že kraje a starostové se o rušení některých poboček úřadu práce dozvěděli nejprve z tiskové zprávy. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) přitom dnes oznámil, že místo původně plánovaných 83 se uzavře asi pět desítek poboček.

Holiš do ANO vstoupil v lednu 2014, po volbách se tehdy stal starostou Rožnova pod Radhoštěm. V této funkci setrval do září 2021. V říjnu téhož roku byl díky preferenčním hlasům zvolen také poslancem, mandátu se ale vzdal.

AK ČR chce hlavně hájit společné zájmy regionů. Rada je jejím vrcholným orgánem, který tvoří vždy jeden zástupce za každý kraj, což bývá hejtman a také primátor hlavního města Praha. Asociace funguje od roku 2001.

Prvním předsedou byl hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský (ODS), kterého v roce 2008 vystřídal jihomoravský hejtman Michal Hašek z tehdejší ČSSD. Po volbách v roce 2016 se předsedkyní asociace stala karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO), která mandát nedokončila s ohledem na těhotenství. Po volbách v roce 2020 se vedení asociace ujal Kuba.