Předsedou Senátu by se po Kuberovi mohl stát Vyskočil

Novým předsedou Senátu by se mohl stát předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil. Bývalého hejtmana Vysočiny a místopředsedu strany nominoval do čela horní komory senátorský klub ODS. Po úterním jednání frakce to oznámil sám Vystrčil. Jeho kandidaturu podpořilo vedení lidovců, oznámil předseda strany Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kluby ODS a KDU-ČSL mají celkem 33 senátorů, k většině v horní komoře potřebují osm hlasů.



Zástupci všech klubů se mají nástupnictvím po zesnulém šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS) zabývat ve středu. "Podle reakcí předsedů klubů se potom dál budeme bavit, jak postupovat," uvedl Vystrčil.

Respektuji dosavadní uspořádání ve vedení Senátu, kdy předsedou Senátu na toto období je zástupce ODS, předsednictvo @kducsl doporučuje senátorům našeho klubu, aby podpořili kandidáta @ODScz Miloše Vystrčila. - Marian Jurečka (@MJureka) February 4, 2020

Místo v čele Senátu připadlo ODS po předloňských senátních volbách, po nichž kluby občanských demokratů a Starostů měly stejný počet členů. Od obsazení křesla předsedy horní komory se pak odvíjelo i další povolební uspořádání.

Senát nyní vede Kuberův zástupce Jiří Růžička z aktuálně nejpočetnějšího klubu Starostů, který má 19 členů. Posílil díky loňskému vítězství Davida Smoljaka (za STAN) v doplňovacích senátních volbách v Praze. ODS má i po úmrtí Kubery v klubu 18 senátorů, neboť do něj minulý týden vstoupila Jitka Chalánková (nezávislá), která do té doby v žádné z frakcí nebyla. Kuberův nástupce v Senátu za Teplicko vzejde až z doplňovacích senátních voleb, jejichž první kolo bude na konci března.

Kubera předloni ve finále porazil nynějšího předsedu senátního výboru pro EU Václava Hampla z klubu KDU-ČSL, který má 15 členů. Kandidát STAN Jan Horník vypadl v prvním kole a stal se jedním z místopředsedů horní komory spolu s Růžičkou, Jiřím Oberfalzerem (ODS), Miluší Horskou z klubu KDU-ČSL a Milanem Štěchem z klubu ČSSD, který má 13 členů.

Sedmičlenný senátorský klub ANO ani šestičlenný Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 o místo ve vedení horní komory neusilovaly.

Budoucí předseda Senátu povede horní komoru do letošních podzimních senátních voleb, po nichž se v návaznosti na jejich výsledky vedení Senátu upraví.