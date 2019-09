Předsedou Trikolóry se stal Klaus mladší. "Přišel čas vrátit naši zemi lidem"

Delegáti brněnského volebního sněmu zvolili předsedou politického hnutí Trikolóra jediného kandidáta a zakladatele Václava Klause mladšího. Odpoledne si zvolí tři místopředsedy, předtím ještě vystoupí gestoři zahraniční, ekonomické a právní politiky, jimiž jsou Václav Klaus starší, bývalý předseda Svobodných Petr Mach a právník a bývalý poslanec za ČSSD Zdeněk Koudelka.

Hnutí bylo registrované jako politická strana letos v létě ministerstvem vnitra. Vznik byl oznámen 10. června poté, co ODS vyloučila Klause ze strany za jeho projev ve Sněmovně, kdy využil přirovnání se židovskými transporty za druhé světové války. Zatím není zřejmé, zda hnutí půjde již do krajských voleb v příštím roce, nebo až do sněmovních voleb o rok později.

"Koncem října se rozhodneme podle průzkumů, co jsme si zadali. Záleží, jak bude strana dobudována v regionech. Už v nich máme řadu renomovaných lidí a těžko je necháme dva roky rozcvičovat do parlamentních voleb," řekl Klaus na tiskové konferenci. Ke dnešnímu dni eviduje podle tiskové mluvčí Ivany Kerlesové deset tisíc registrovaných příznivců.

Klaus mladší v projevu nejprve prohlásil, že je potřeba bojovat s maoisty a neomarxisty, což jsou nepřátelé Trikolóry. Poté zdůraznil tři pilíře, na nichž hnutí stojí. Jsou jimi Česká republika a rozhodování si o ní, dále podpora pracujících a poslední je obrana normálního světa, což je dle Klause obrana před agresivními ideologiemi, na jejichž konci čeká chudoba, zastrašování, diktatura a fanatismus.

Na ostatní strany nechce útočit

V projevu dále nazval například studenty stávkující v pátky za zmírnění klimatické změny svazáky a naopak konstatoval, že kdo z mladých chce být rebelem, má podporovat Trikolóru. Zmínil, že stát nemá lidi buzerovat, že hloupí a líní studují pavědecké obory, místo aby pracovali. V národních parcích se pak podle něj pěstuje kůrovec, který se šíří republikou. "Přišel čas vzít si naši zemi zpátky a vrátit ji lidem," řekl Klaus, čímž použil stejné heslo jako v loňských komunálních volbách neúspěšné brněnské hnutí Slušní lidé ministerstvem vnitra označené jako extremistické.

Klaus nechce příliš spekulovat, jakým stranám voliče přetáhne, nejčastěji se mluví o ANO a SPD. "Obracím se na lidi, kteří mají stejný pohled na svět a stejný názor. V průzkumech nám vycházelo, že o nás mají zájem nevoliči a samozřejmě i voliči některých dalších stran," řekl Klaus. Na ostatní strany nechce útočit, hodlá se však vymezovat vůči různým ideologiím.

Podle srpnového průzkumu společnosti Kantar CZ, který zveřejnila Česká televize, by hnutí získalo 3,5 procenta hlasů, což by na vstup do dolní komory Parlamentu nestačilo. Trikolóra má podle Klause mladšího k dispozici vlastní průzkum, který jí přisuzuje zhruba šest procent.