Představíme kroky, jak zabránit šíření nové mutace z JAR, uvedl Vojtěch

Ministerstvo zdravotnictví chce v pátek představit kroky, které přijme pro zabránění šíření nové nebezpečné varianty koronaviru, která byla zachycená v Jihoafrické republice (JAR). Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) to napsal na twitteru. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v pátek již na twitteru oznámila, že Evropská komise kvůli výskytu nové varianty koronaviru navrhne zastavit lety z jihu Afriky.

Některé země, například Japonsko, už kvůli nové variantě koronaviru omezují vstup cestujících z JAR. Také Německo podle médií označí JAR za oblast s mutacemi koronaviru, což znemožní cestování. Šéf úřadu kancléřky Helge Braun očekává zákaz letů.

"Jihoafrické úřady potvrdily šíření nové mutace koronaviru, která vypadá podle prvních analýz jako velmi nebezpečná. Ze zkušenosti víme, jak rychle se vir dokáže šířit. Řešíme opatření, jak zabránit šíření tohoto viru v ČR. Ještě v pátek představíme konkrétní kroky, které přijmeme," napsal Vojtěch.

Novou mutaci, která se v zemi šíří, jihoafrické úřady potvrdily ve čtvrtek. Mohla by být nakažlivější, ale její dopady epidemiologové ještě vyhodnocují. V pátek se kvůli ní poradí i expertní tým Světové zdravotnické organizace (WHO).

Podle vědců nese varianta, kterou poprvé identifikovali před dvěma týdny, "velmi nezvyklou konstelaci" mutací, kvůli kterým by pro ni mohlo být snazší překonat imunitu a být nakažlivější. "To, co předvádí nová varianta B 1.1.529 v JAR, nevypadá pro svět vůbec dobře. Rychlost, s jakou nastoupila, výrazně předčila i deltu," napsal na twitteru epidemiolog Rastislav Maďar.

Koronavirus SARS-CoV-2 stejně jako ostatní viry neustále mutuje. Mnohé nové varianty, včetně těch se znepokojivými rysy, často nakonec vymizí, píše agentura AP. Není přitom možné ihned rozeznat ty varianty, které budou mít vážné dopady na veřejné zdraví.

Původní variantu z čínského Wuchanu vytlačily postupně další nakažlivější. Od regionálního označení podle zemí, kde byly poprvé popsány, se ustoupilo k písmenům řecké abecedy. Původně britská, nyní alfa varianta, byla čtyřikrát nakažlivější než původní SARS-CoV-2, v Česku převládla v prosinci loňského roku. Na jaře ji pak začala nahrazovat delta, ještě 2,5krát nakažlivější než alfa. Podle Státního zdravotního ústavu delta tvoří asi 95 procent případů a prosazují se i její subvarianty.