Přehled nově přijatých opatření proti šíření koronavirové pandemie

Omezení pohybu

- Od čtvrtka 22. října 6:00 do konce nouzového stavu 3. listopadu platí omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. Podle twitteru ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) jsou povolené i cesty do přírody nebo pobyt na chatách a chalupách, ovšem nejvýše do počtu dvou lidí (pokud se nejedná o členy jedné domácnosti). Od 14. října platilo omezení shromažďování na nejvýše šest osob.

Uzavření obchodů a služeb

- Od čtvrtka 22. října 6:00 do konce nouzového stavu 3. listopadu budou uzavřeny maloobchodní prodejny. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách. Ve velkých nákupních centrech budou otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie nebo lékárny. Výjimku budou mít také prodejny pohonných hmot, prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů, tabákových výrobků, prádelny nebo čistírny.

- V provozu dále budou moci být autoservisy, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodejny zahrádkářských potřeb, květinářství, prodejny textilního materiálu a galanterie, servisy výpočetní a telekomunikační techniky, prodejny spotřební elektroniky, zámečnictví, provozovny servisu výrobků pro domácnost, myčky automobilů, prodejny domácích potřeb a železářství, provozovny sběru a výkupu surovin či kompostárny.

Omezení kontaktu se státní správou

- Vláda od čtvrtka 6:00 do 3. listopadu omezila přímý kontakt veřejnosti se státní správou na pět hodin dvakrát v týdnu. Na tiskové konferenci Prymula upřesnil, že by se neměly tvořit fronty a lidé by se měli objednávat předem. "Všude tam, kde je to možné nařizujeme, aby úředníci přešli na systém home office," uvedl ministr zdravotnictví. Vláda také vyzvala ostatní zaměstnavatele k podpoře práce z domova, omezení prací, které nejsou nezbytné, a omezení kontaktu se zákazníky.

Stále platná opatření:

Uzavření škol

- Od středy 14. října do neděle 1. listopadu jsou pro prezenční výuku uzavřené všechny školy s výjimkou mateřských. Žáci a učitelé přešli na distanční výuku.

Uzavření provozoven stravovacích služeb

- Od středy 14. října do úterý 3. listopadu jsou zcela uzavřeny restaurace a bary. Platí také zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

Uzavření kulturních a sportovních zařízení

- Od 9. října do 3. listopadu jsou uzavřeny posilovny, fitness centra, vnitřní bazény či koupaliště. Od 12. října se pak (také do 3. listopadu) zavřela divadla, kina, muzea či zoologické zahrady.

Nošení roušek

- Ode dneška do odvolání platí povinnost nosit roušky i venku na území obcí, pokud je člověk blíže než dva metry k jinému (s výjimkou lidí z jedné domácnosti). Povinné jsou roušky i v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy domácnosti.

- Od 1. září platila povinnost zakrývání nosu a úst na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a prostředcích veřejné dopravy. Od 10. září přibyla povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov, od 13. října byly povinné i na zastávkách veřejné dopravy.