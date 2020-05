Přehledně: EET čeká odklad, vlaky a autobusy mohou jezdit do zahraničí

Vláda pokračuje v rušení omezení zavedených kvůli epidemii koronaviru. Například pozemní dopravci mohou od příštího pondělí znovu vypravit linky s cestujícími do zahraničí. Zároveň začnou fungovat hraniční přechody, které teď slouží jen pendlerům a kamionům, ochrana vnitřních hranic ale potrvá do 13. června. Na pomoc podnikatelům vláda schválila další odklad elektronické evidence tržeb (EET), vyšší ošetřovné pro živnostníky a příspěvek státu na nájmy zavřených provozoven. Jednání o sporné novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která by ministerstvu zdravotnictví umožnila třeba omezit činnost obchodů a regulovat hromadné akce i mimo nouzový stav, kabinet přerušil.

Místo novely má ministerstvo vnitra připravit do čtvrtka návrh dalšího postupu formou novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Případnou změnu ústavního zákona musejí schválit tři pětiny všech poslanců a tři pětiny přítomných senátorů.

K 11. květnu padnou také další omezení. Skončí pracovní povinnost uložená studentům závěrečných ročníků zdravotnických oborů. V zařízeních, kde dosud působili, mohou studenti zůstat jako dobrovolníci či na pracovní dohodu. Od příštího pondělí budou také moci na území Česka vstupovat s negativním testem na koronavirus občané zemí mimo EU, a to kvůli sezonním pracím.

Na pomoc podnikatelům zasaženým koronavirovou krizí vláda schválila zvýšení ošetřovného pro živnostníky kvůli uzavřeným školám či sociálním službám ze 424 na 500 korun na den. Evidence tržeb by se měla odložit pro všechny plánované vlny do konce letošního roku. Na jednorázový příspěvek 500 korun denně, který mohou získat osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), mají mít nově nárok také malé společnosti s ručením omezeným postižené šířením koronaviru. Ministerstvo průmyslu a obchodu připraví do týdne program na období od 1. dubna do 30. června, v němž podnikatelům zasaženým koronavirem přispěje stát na nájem 50 procent, pokud nájemce zaplatí pětinu a majitel 30 procent.

Příspěvek pro malé společnosti s ručením omezeným a odklad EET by měla Sněmovna projednat ve stavu legislativní nouze. Povinně elektronicky evidovat tržby měli původně od 1. května třeba řemeslníci, kadeřnice a lékaři. Zatím je systém pozastavený na dobu nouzového stavu, který trvá do 17. května, a následující tři měsíce.

Cestování za hranice

Mezinárodní spoje s cestujícími mohou od příštího pondělí obnovit dopravci v silniční, železniční i vodní dopravě. Nákladní doprava může do zahraničí i teď. Po masivním útlumu začíná ožívat i mezinárodní Letiště Václava Havla v Praze. Dosud byly obnoveny dvě pravidelné linky, a to do Düsseldorfu a Amsterdamu. Bez přerušení fungovaly spoje do Minsku a Sofie. Vláda od předminulého týdne umožnila cesty do ciziny, cestování ale výrazně omezují restrikce ostatních států.

Ministerstvo práce požádalo resorty školství a zdravotnictví o stanovení jasných pravidel, za kterých děti nemusí nastoupit zpět do školek či škol. Podle toho pak upraví vyplácení ošetřovného zaměstnancům, kteří se kvůli zavřeným školám o děti starají. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí řekla, že ošetřovné by měli dál dostávat rodiče, kteří by nemohli potomky kvůli riziku nákazy do škol či školek posílat.

První stupeň základních škol se podle vládního plánu otevře 25. května, školní docházka nebude povinná. Každý žák bude muset mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení. Nosit je budou ve společných prostorách, při pobytu ve třídě je mohou sundat, pokud zachovají rozestup.

Žáci si budou muset také pravidelně mýt ruce. Školy musejí výuku organizovat do skupin maximálně 15 dětí, mezi skupinami by měly být minimální kontakty. Za to, že dítě vracející se do školy nemá příznaky onemocnění covid-19 a nežije v domácnosti s nemocí ohroženým jedincem, budou zodpovídat rodiče. Žáci devátých tříd se budou moci vrátit do škol už od 11. května, aby se mohli připravovat na přijímací zkoušky. Ve stejný den se otevřou střední školy pro maturanty.

V pondělí mohou otevřít také muzea, galerie nebo kina. Chystají dezinfekční prostředky, panely s instrukcemi a plánují častější úklid. Někde dostanou pokladní obličejové štíty. Třeba u pokladen či šaten připravují značky pro dodržování povinných rozestupů.

Nejvyšší schodek od vzniku ČR

Koronavirová krize se odráží i na vývoji hospodaření státu. Ke konci dubna stoupl schodek rozpočtu na 93,8 miliardy korun, loni ke konci dubna byl schodek 29,7 miliardy korun. Letošní dubnový výsledek je nejhorší od vzniku ČR. Sněmovna už kvůli dopadům šíření koronaviru schválila zvýšení letošního deficitu na 300 miliard korun.

V Česku se dál daří držet epidemii covidu-19 pod kontrolou, denně přibývají jen desítky nových případů. Od rána stoupl počet lidí vyléčených na 3786, zemřelo zatím 251 pacientů, kteří byli nakaženi. Od začátku března testy prokázaly covid-19 u 7799 lidí, aktuálně je 3762 nemocných.