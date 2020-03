Přehledně: zákaz pohybu přes hranice, Zeman nabádá k dodržování pravidel

Vláda zakázala vycestování z ČR do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začne platit v noci z neděle na pondělí. Ve stejný čas začne platit také zákaz vstupu všech cizinců na území České republiky. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) stanoví výjimky, týkat se budou například přeshraničního styku, tedy lidí, kteří dojíždějí za prací do 100 kilometrů od českých hranic. Výjimky se budou také vztahovat na řidiče nákladní dopravy, řidiče autobusů, piloty dopravních letadel, vlakové čety, lodní kapitány nebo příslušníky záchranných služeb. Na lidi, kterých se týkají výjimky, se nevztahuje nařízení o karanténě.

"Právě jsem mluvil se svým rakouským protějškem a řešili jsme problémy našich občanů pracujících v pohraničí. Čeští pendleři budou mít výjimku ze zákazu vycestovat z ČR, pokud pracují do vzdálenosti 100 km od hranice," uvedl Hamáček na twitteru krátce před 15.30.

Hamáček označil přijatá opatření za velmi tvrdá. "Nicméně je to opatření, které může podle našeho názoru zásadním způsobem přispět k zamezení šíření koronaviru," zdůraznil.

Vláda již ve čtvrtek rozhodla o obnovení kontrol na hranicích s Německem a Rakouskem. Od dnešní půlnoci je bude možné překračovat jen na vybraných přechodech. Dnes také kabinet rozhodl o povinné karanténě pro občany vracející se z takzvaných rizikových zemí.

Doprava

Vláda kvůli koronaviru dočasně zrušila nedělní zákaz jízdy kamionů. Opatření by mělo přispět k lepší plynulosti zásobování obchodů, řekl vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Připomněl, že na řidiče kamionů se nevztahují karanténní opatření. Havlíček také řekl, že české zájezdové autobusy, které jsou v zahraničí, se budou moci vrátit do Česka i poté, co dnes o půlnoci začne platit zákaz přeshraniční linkové dopravy.

"Do všech destinací, které byly zmíněny v rámci karantény, je udělena výjimka všem kamionům a jejich řidičům. Je to zcela zásadní pro naše zásobování," řekl Havlíček. "Pro větší zabezpečení plynulosti jsme na základě přání tuzemských obchodníků a řetězců uvolnili režim tak, že budou kamiony jezdit i v průběhu neděle," dodal.

Havlíček také uvedl, že i po zastavení pravidelných autobusových a vlakových linek do zahraničí se budou moct do Česka vrátit zájezdové autobusy, které jsou na cestě po Evropě. Upozornil však, že pokud byl autobus na cestě v některé ze zemí, které vláda označila za rizikové, bude se na cestující vztahovat dvoutýdenní karanténa.

Letecká doprava přes pražské letiště je podle Havlíčka zachována, ale z rizikových zemí budou moct odlétat do Česka pouze čeští občané, cizince aerolinky na palubu nepustí. Cizinci ale mohu z ČR nadále odlétat.

Návštěvy ve věznicích

S účinností od půlnoci na sobotu se dále zakazují návštěvy ve věznicích a detenčních ústavech. Vězňům bude umožněno více telefonovat s příbuznými a změní se také systém doručování balíků. Vězeňská služba už dříve zavedla kvůli nebezpečí šíření nákazy koronavirem povinné bezkontaktní měření tělesné teploty u všech, kdo vcházejí do věznic či detenčních ústavů. K zákazu návštěv odsouzených ale sama dosud nepřistoupila.

Zákaz návštěv ve věznicích byl už dříve vyhlášen také v Itálii, která je z evropských zemí nejpostiženější šířením nového typu koronaviru. Vzpoury, které v návaznosti na tento krok vypukly v téměř třech desítkách věznic, si vyžádaly 12 obětí. Podle agentury Reuters většina zemřela na předávkování léky, které požili, když se dostali do vězeňských ošetřoven. Také Slovensko už dříve zakázalo návštěvy ve věznicích.

Od sobotních 6.00 vláda také zakáže přítomnost veřejnosti v bazénech a turistických informačních centrech. Od stejného času zakáže přítomnost na venkovních i vnitřních sportovištích s účastí přesahující ve stejný čas 30 lidí. Od soboty 6.00 vláda též zakazuje prodej na tržnicích a tržištích, jako je pražská Sapa.

Nákup roušek

Vláda uvolnila z rozpočtové rezervy 500 milionů korun pro ministerstvo zdravotnictví na nákup ochranných pomůcek proti koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) má připravit krizovou distribuci respirátorů a roušek, podrobná opatření projedná vláda v pondělí, uvedl Babiš. Podle Vojtěcha bude v pátek dodáno do nemocnic 60 000 respirátorů, v příštím týdnu dalších 290 000.

"Je potřeba definovat, kdo potřebuje respirátory. Je potřeba zavést krizovou distribuci. Jsou nakoupeny i roušky. V pondělí budeme o tom podrobně jednat," řekl Babiš. Podle něj by ochranné pomůcky v první řadě měly dostat záchranná služba a krajské nemocnice s infekčním oddělením.

Ministerstvo zdravotnictví podle Vojtěcha vykupuje veškerý dostupný zdravotnický materiál pro řešení situace kolem koronaviru. Respirátory, které jsou objednané nebo již dodané, poslouží primárně pro zdravotníky. "Podařilo se nám objednat závazně pět milionů roušek, mají dojít do České republiky v pondělí. Budeme je obratem expedovat zejména do sociálních služeb," řekl. Podle něj by to mělo zabránit zavlečení nákazy do těchto služeb místním personálem poté, co už byly zakázány návštěvy.

Vláda od pondělí po dobu trvání nouzového stavu rovněž nařizuje všem denním stacionářům pozastavení činnosti.

Trestné jednání

Šíření koronaviru může být trestným činem. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nemoc zařadila na seznam nakažlivých nemocí, jejichž šíření tak může být hodnoceno. Kabinet dnes schválil patřičné nařízení vlády.

Vyhlášení nouzového stavu upravuje ústavní zákon o bezpečnosti ČR. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti se ukládají. Vláda například může nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území nebo zakázat vstup, pobyt a pohyb na vymezených místech.

Praha se uzavírat nebude

Vyhlášení karantény kvůli šíření nového typu koronaviru jen pro Prahu označil Babiš za nesmysl. Pokud karanténu bude vláda zvažovat, zavede ji na celý stát, řekl. Opět vyzval lidi, aby nenakupovali zásoby.

Babiš již dříve odmítl, že by vláda karanténu pro hlavní město chystala. Dnes šířící se fámy znovu odmítl. "Není to na stole. Jasně jsem řekl, že pokud bychom dospěli k názoru větší karantény, vyhlásíme ji pro celou Českou republiku," řekl. Dodal, že zprávy o vyhlášení takového opatření jen pro Prahu jsou nesmyslné.

Premiér opět apeloval na lidi, aby nevykupovali obchody. "Není důvod se obávat, že by nebyly potraviny. Prosím vás o to dost, není potřeba nakupovat zásoby," zdůraznil. Obchodní řetězce mají podle něj dost zásob. Zároveň zdůraznil, že přijatá vládní opatření se netýkají dovozu potravin, a dovoz proto nebude nikdy ohrožen, a to ani při případném vyhlášení karantény na celý stát. V pátek odpoledne chce navštívit sklady řetězců. Ty jsou podle něj "narvané potravinami".

Poukázal na to, že nákupní horečka vyčerpává personál obchodů. Některé řetězce proto chtěly v neděli uzavřít své obchody, od svého úmyslu odstoupily, řekl premiér.

Zeman nabádá k dodržování pravidel

Prezident Miloš Zeman vyzval občany, aby dodržovali všechna vládní nařízení. Již ve čtvrtek se vyjádřil, že přijatá vládní opatření považuje za nezbytná. Vyzval lidi, aby je dodržovali a nepodléhali strachu a panice.