Přehrady v Česku musejí upouštět, naplnily je nedávné deště

Většina přehrad v Česku je po vydatných deštích plná nebo téměř plná a někde začínají vodu i upouštět, aby vznikl prostor pro další srážky. Naopak nádrže v Povodí Ohře mají i přes deštivé počasí stále rezervu. Díky častým a intenzivním srážkám je podle údajů na portálu Intersucho dost vody i v krajině a sucho v ní se už téměř nevyskytuje.

Situace ohledně sucha se zlepšila také v Povodí Ohře, nicméně podle mluvčího Jiřího Svejkovského jen krátkodobě a tamní přehrady nejsou stále plné. "Trochu se přehrady díky srážkám doplnily," řekl Svejkovský. Při nedávném dešti podle něj měla trochu více vody jen Chomutovka a Prunéřovský potok, které svádí vodu z Hory Svaté Kateřiny. "Zaznamenali jsme pouze lehce zvýšené průtoky, krajina si s vodou poradila," uvedl Svejkovský.

Přehrady v Povodí Labe v Libereckém kraji jsou nyní podle údajů na webu povodí zaplněné z více než tří čtvrtin. Plná je například nádrž Josefův Důl v Jizerských horách nebo jablonecká přehrada Mšeno, jejich retenční prostory určené mimo jiné pro zadržení vody z povodní jsou ale stále z více než 88 procent prázdné. Téměř plná je i liberecká přehrada Harcov, její zásobní prostor je zaplněn z 99 procent.

Zásobní prostory mají téměř plné i přehrady na Labi v Královéhradeckém kraji Labská ve Špindlerově Mlýně a Les Království u Dvora Králové nad Labem. Stejná situace je na nádrži Rozkoš u České Skalice. "Naplněnost přehrad na této úrovni udržujeme již několik měsíců," řekl Pavel Jansa z dispečinku Povodí Labe.

Stále plné jsou přehradní nádrže Seč na Chrudimsku a Pastviny na Orlickoústecko, kde už ale bylo možné díky menšímu přítoku snížit odtok. Na Seči z úterních více než 16 metrů krychlových za vteřinu na současných 12, na Pastvinách z pondělních až 12 metrů krychlových za vteřinu na osm.

Pomohly únorové deště

V Plzeňském kraji vodohospodáři několik měsíců udržují zásobní prostor přehrad na více než 90 procent. Například přehrada Hracholusky je plná z 92 procent, přitom loni v létě byla zhruba na 55 procentech. S doplněním vody po zimě, která byla chudá na sníh, pomohly zejména únorové deště, řekl Jan Bláha z plzeňského dispečinku Povodí Vltavy. Nádrž Nýrsko je naplněna na 93 procent, Lučina na 90 procent a přehrada České údolí u Plzně a Žlutice v Karlovarském kraji na sto procent.

Slapskou přehradu Povodí Vltavy upouští, protože je naplněna z 98 procent. "V současné chvíli protéká z nádrže 166,5 metru krychlových za sekundu," řekl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Naplněné jsou i přehrady v Povodí Odry, v některých se voda z uplynulých vydatných srážek dostala i do retenčních prostor. "Na přehradách, kde už to situace umožnila, začínáme vodu pozvolna upouštět, tak abychom vyprázdnili nádrže po zásobní hladinu," řekla mluvčí podniku Povodí Odry Šárka Vlčková.

Nedávné intenzivní srážky nejen zvedly hladiny řek, ale téměř odstranily i sucho. Podle posledních údajů portálu Intersucho z povrchové vrstvy do 40 centimetrů zmizelo úplně. Lokální problémy jsou v hlubší vrstvě půdy od 40 do 100 centimetrů. Sice tam přetrvávají místa s extrémním, výjimečným nebo výrazným suchem, ale výrazně se zmenšily. Podle předpovědi portálu do 16. srpna by se ale situace v těchto místech měla i dál zlepšovat.